DGSQUARED 平成時代幪面超人25周年紀念期間限定店｜某大型玩具代理商為開展Art Toys 潮玩市場，特別開設新品牌 DGSQUARED ，近日在上環開設「平成時代幪面超人正式踏入25周年」期間限定店，而除了坍打幪面超人系列的生活／潮流精品，更有本地製作的「拉打」手工啤飲！場內還有品牌其他代理IP如《泡泡龍》及《牛奶妹》的潮玩，行MK玩具店行到悶的你，有時間去看看吧！



DGSQUARED 平成時代幪面超人25周年紀念期間限定店

珍藏級產品重點推介

活動重點是全球限量130件的幪面超人555銅像色搪膠半胸像，高25cm，精細還原手機變身腰帶及頭盔細節，更附收藏編號，即場預訂價HK$1,480（預計12月發貨）。此外，場內還有20款平成幪面超人主題的「拉打手工啤酒」，每款以不同角色及年份設計，套裝HK$272（四枝），單枝HK$68，你是否敢學Build戰兔一樣，來一場味蕾實驗？

幪面超人555銅像色搪膠半胸像，即場預訂價HK$1,480（預計12月發貨）

「拉打手工啤酒」套裝HK$272（四枝），單枝HK$68

其他特別為活動設計的拉打工具系列包括：如膠紙機（HK$165）、工具箱（HK$265）及水平尺（HK$165）、555小心地滑警告板。還有日常用品；工業風服飾包括TEE（HK$350）、外套（HK$600）、Cap帽（HK$280）及工裝背心（HK$600），既型又實用。

平成／新平成拉打海報

工業風服飾包括TEE（HK$350）、外套（HK$600）、Cap帽（HK$280）及工裝背心（HK$600）

互動打卡位與小遊戲

店內設多個互動區，如「平成幪面超人名言陣」懸掛20條經典對白，喚起劇情回憶；「手工啤酒牆」可即席聞香氣，感受英雄傳奇。還有「555秒速變身挑戰」，購買產品即參與，擊中指定時間獲紀念貼紙。其他打卡位包括「泡泡龍光影空間」及「牛奶妹自拍區」，讓跨世代粉絲緬懷兒時樂趣。離場前別忘投票「你最喜愛的平成幪面超人」，揭曉香港粉絲心頭好。

店內設多個互動區，如「555秒速變身挑戰」

離場前別忘投票「你最喜愛的平成幪面超人」，揭曉香港粉絲心頭好。

其他潮玩精品

同場發售泡泡龍限量搪膠玩具（密瓜蘇打及波子汽水版）、牛奶妹潮流產品，以及Yumo & Friends玩具與DGSARTOR藝術服飾，增添藝術與童趣元素。

同場發售泡泡龍限量搪膠玩具（密瓜蘇打及波子汽水版）、牛奶妹潮流產品。

DGSQUARED「平成時代幪面超人正式踏入25周年」期間限定店

活動地點：上環西街54號

活動日期：9月13日至10月1日

開放時間：正午12時至下午8時

更多資訊：https://dgsquared.com.hk

