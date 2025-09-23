iOS 26.1更新！Apple Intelligence支援繁體中文　廣東話即時翻譯

Apple在 iOS 26 推出僅一週後，隨即發佈了 iOS 26.1 beta。這次更新並非大幅度改革，但帶來的改進對香港與台灣用家而言意義重大，因為 Apple Intelligence 終於正式支援繁體中文，而且即時翻譯功能更進一步加入，部分廣東話都支援使用。



Apple Intelligence 終於聽懂繁體中文

iOS 26.1 的最大賣點之一，Apple Intelligence 終於支援繁體中文，本來香港用家要把系統改成英文，才能使用 Apple Intelligence。在 iOS 26.1 就可以使用中文界面的情況下，也可以使用Apple Intellignence的所有功能。包括螢幕上的內容、總結文件、生成圖像，甚至幫助用家處理日常工作。

介面與細節更新

雖然語言更新最為矚目，但 iOS 26.1 也針對多個內建App進行了小幅改進，讓系統更流暢、更具一致性。在電話 App 中，數字鍵盤首次套用 Liquid Glass 視覺風格，每個按鍵在光影下展現出玻璃折射效果，與 iOS 26 的整體介面統一。

Apple Music 的操作亦更直觀，用家只需在歌曲標題位置橫向滑動，就能切換到下一首或返回上一首，無需額外點擊按鈕。這樣的交互設計雖然細微，卻能讓日常聽歌體驗更流暢。

在 相簿 App，影片瀏覽的進度條滑桿獲得更新，操控更精準；而導覽列也增加了更明顯的霧化效果，避免在淺色背景下視覺混淆。

行事曆 App 則進一步優化不同日曆的顯示方式，部分檢視模式下，活動會以整塊彩色背景區分，方便使用者快速識別來源。

Safari 瀏覽器 的下方分頁列經過調整，間距縮小但高度略增，讓用家更容易點擊，也減少誤觸情況。

另一個值得注意的變動，是Apple將原本的 Rapid Security Updates（快速安全更新） 更名為 Background Security Improvement（背景安全改進）。