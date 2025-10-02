PS5大作《Ghost of Yōtei 羊蹄山戰鬼》10月2日發售，同期還有「羊蹄山戰鬼黃金限量版PS5主機 + 手掣套裝」。HashTECH01 早前搶先開箱了這套精美的套裝，發現無論是主機機殼上的羊蹄山圖案，以及DualSense手掣上的細節，都特別重現了日本傳統修復工藝「金繼」的風格，全部都採用3D立體雕刻，絕非單純上色的便宜貨，非常有收藏價值。



這款《羊蹄山戰鬼》Ghost of Yōtei 黃金限量版主機，上面的並不是代表日本的富士山，而是有著「蝦夷富士」暱稱的故事舞台「羊蹄山」，也就是今集遊戲的舞台！細心看這些水墨畫風格的羊蹄山圖案，原來Sony有特別開模製作，全部都有立體雕刻凹凸紋理，在不同光線角度照射下，就可以看出顏色變化，絕非單純的移印圖案可比。

東京遊戲展2025注目遊戲懶人包｜羊蹄戰鬼．BF6．生代危機Requiem

羊蹄山戰鬼黃金限量版PS5主機+手掣套裝開箱（鍾世傑 攝）

金色塗裝｜致敬日本傳統金繼技巧

這種金色塗裝，是廠商向日本傳統修復工藝「金繼」致敬而成。原來日本人古時意外打碎陶瓷器皿後，技師會利用黏土及金漆上色技巧將之修復，雖然未能百分百重現原貌，卻變得更加與別不同。製作組解釋過，當中概念是表達女主角「阿篤」逆境自強、修補自己破碎過去的堅毅精神。

PS5《羊蹄山戰鬼》黃金限量版主機、手掣、遊戲同捆組｜預購加送特典：遊戲內穿戴的獨特面具、阿篤與「羊蹄六人幫」成員共7個 PSN 頭像。售價：$4,180港元

金色塗裝｜致敬日本傳統金繼技巧（鍾世傑 攝）

黃金限定版 DualSense 手掣｜刀劍戰損細節見心思

再來看看黃金限定版 DualSense 手掣的細節，除了表面那有如「水之呼吸」一樣的狂野金色塗裝，靠近一點看，機面觸控板以及手掣背面，上面那些像是被武士刀斬擊後的戰損細節，同樣是特別起模製作，富有真正的立體感和手感。(此手掣也可單獨購買)

DualSense無線控制器– 《羊蹄山戰鬼》黃金限量版 ｜單獨售價：HK$668元

黃金限定版 DualSense 手掣的細節全部有立體感。（鍾世傑 攝）

而就算你已經擁有PS5/PS5主機，同樣可以購買：羊蹄山戰鬼黃金限量版PS5 Slim版主機／PS5 Pro主機 護蓋售價HK＄498元（兩版本同價）

羊蹄山戰鬼黃金限量版PS5 Slim版主機／PS5 Pro主機 護蓋售價HK＄498元（兩版本同價）（鍾世傑 攝）

羊蹄山戰鬼黃金限量版PS5 Slim版主機／PS5 Pro主機 護蓋售價HK＄498元（兩版本同價）（鍾世傑 攝）

《羊蹄山戰鬼》黃金限量版 PlayStation 5 Slim版／PlayStation 5 Pro 主機護蓋。售價：各$498港元（不包括主機）

戰鬼系列真的尊重日本文化

這種「金繼」表現手法，是日本禪宗「侘寂」哲學的體現。修理過程並非要掩蓋缺憾，而是欣賞其不完美之美，將傷口也視為器皿的一部分。由於《羊蹄山戰鬼》的故事正是女主角「阿篤」在家破人亡後展開復仇之旅，就算大仇得報，亦已人面全非。兩者可說是異曲同工，可見比起《刺客教條》被日本玩家指責「文化挪用」玩壞日本文化，「戰鬼」製作團隊真的很懂日本文化。