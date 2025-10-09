喜歡砌高達模型的日本爸爸「はる」，不時都會在社交平台X分享一個既窩心又感慨的故事。他的兒子從細個就跟住爸爸一齊砌Gunpla，父子倆經常一起享受組裝模型的樂趣。不過，升小學一年級的兒子、有一日突然同佢講：「我以後唔砌高達模型喇，呢啲送晒畀你！「はる」對於兒子的成長既開心又不捨。不過其他網民就比較緊張從兒子處收下的模型有甚麼好東西😅



兒子送上一箱寶物

兒子遞過來的，是一大箱拆得「散修修」的模型零件，有各式各樣高達機體殘骸，比如《高達SEED》播放時期購買的1/100舊版模型零件，，大部分零件都已有滿滿的「戰損」痕跡，但「はる」爸爸看到的不是一堆老模型、而是無數與兒子一起砌模型、看高達的回憶時，心情變得很複雜。

兒子遞過來的，是一大箱拆得「散修修」的模型零件，有各式各樣高達機體殘骸（圖片：https://x.com/huruGunpla）

既開心又不捨

作為同樣喜愛高達模型的「はる」爸爸，得知兒子長大了、開始有自己的新興趣，當然替他高興，但同時又有點失落——以後可能沒機會跟囝囝一齊砌模型喇。網民留言安慰事主:「他上中學時就會回坑再玩高達喇」讓人感受到模型迷之間的溫暖與同理心。

事主當然替兒子長大高興，同時又有點失落——以後可能沒機會跟囝囝一齊砌模型喇。（圖片：https://x.com/huruGunpla）

老豆收好阿仔珍藏：讓他將來可回憶童年

最後，はる決定將零件好好保存，希望將來兒子長大時，還可以拿上手回憶一番。有網民問：「為何不將批模型復原？當中有唔少好物呀！」「はる」爸爸就拍了自己的模型櫃，笑言：「我也很想，但我兒子是會拿著模型進行『高達對戰』的，這些散件的損毀程度去達A級，很多零件也散失了，沒太大可能完全復原。加上我自己的書房都已經是這狀態，實在沒空位再放仔仔的高達模型。

事主表示自己的書房已經飽和，實在沒空位再放仔仔的高達模型。（圖片：https://x.com/huruGunpla）

最珍貴那件兒子未有送走

值得一提是，兒子雖然送走了大部分模型零件，唯獨兩三年前非常用心組裝的《水星的魔女》「HG 1/144 高達卡利班」依然珍而重之地擺設在自己房間。爸爸形容這模型就像《反斗奇兵》中Andy最珍惜的胡迪公仔，承載著兒子最美好的童年回憶。

唯獨兩三年前非常用心組裝的《水星的魔女》「HG 1/144 高達卡利班」依然珍而重之地擺設在自己房間。（圖片：https://x.com/huruGunpla）

來源：https://x.com/huruGunpla