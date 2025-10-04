CCS鐵魄究極斷空我開箱｜誰說玩具迷不做運動的！這款由CCSTOYS「鐵魄」系列推出重磅新作——究極斷空我合金figure，全個內骨骼都是合金精製，加上可動裝甲、斷空劍及巨型的斷空砲飛翼背包，開箱即感受到1.9公斤的超重手感，記者開一次箱，簡直像在做健身訓練！



CCSTOYS究極斷空我開箱報告｜2公斤鐵魄合金．玩一次猶如做健身（鍾世傑 攝）

壓倒性的裝甲美學與合金結構

究極斷空我的一款外傳式的新增機體，由原生4部「獸戰機」與「大龍牙基地」變型而成的裝甲合而為一，強化防禦屬性。玩具雖然未能重現此玩法，不過細心一看，外甲細節仍保留了獸戰機的影子，例如頭部鷹戰機的駕駛艙、 象戰機的巨牙（更可扭動角度）、胸前代表「獸戰機隊」的盾牌浮雕、一雙腳板的豹戰機、獅虎戰機連腳背後的小細節都有做足，細膩的分色與金屬色點綴，令這龐大的機體充滿層次感。

頭部鷹戰機的駕駛艙、 象戰機的巨牙（更可扭動角度）（鍾世傑 攝）

胸前代表「獸戰機隊」的盾牌浮雕（鍾世傑 攝）

「大龍牙基地」變型而成的裝甲，護手上的銀翼及金爪都有可動gimmick。（鍾世傑 攝）

一雙腳板的豹戰機、獅虎戰機連腳背後的小細節都有做足（鍾世傑 攝）

figure本身的骨架，其合金「含金量」極高，從骨架、胸甲、背部背包滑槽，到大腿關節、膝蓋、腳踝，甚至腳板底都有金屬零件，加上有一組巨型的飛翼背包，難怪共重1.9公斤。記者想稱讚CCSTOYS今次不再單靠「大隻重手」來做賣點，從Figure本身可見到鐵魄系列有進步，真的做到機械人身上再穿多一重「重裝甲」的多層次（layer）感覺，完美符合重型機甲設定。

CCSTOYS究極斷空我開做到機械人身上再穿多一重「重裝甲」的多層次（layer）感覺。（鍾世傑 攝）

加上有一組巨型的飛翼背包，難怪共重1.9公斤。（鍾世傑 攝）

這款背包也注入了「巨龍基地」的意像，噴射口上有可動的龍爪。（鍾世傑 攝）

豐富且方便的磁控燈效系統

今次究極斷空我在發光機關的配置上非常用心，全身多處配備了LED燈組，而且大部分採用了磁控開關設計，玩家只需利用配件中的磁石輕輕接觸，即可點亮。發光位置包括頭部、手臂裝甲、腿部護甲、腳板、背包機翼以及斷空砲砲口等，在身體外尖峰刀刃位置，本身使用珍珠銀色上色，加上紅燈後效果最好。

今次究極斷空我在發光機關的配置上非常用心，全身多處配備了LED燈組（鍾世傑 攝）

大部分採用了磁控開關設計，玩家只需利用配件中的磁石輕輕接觸，即可點亮。（鍾世傑 攝）

在身體外尖峰刀刃位置，本身使用珍珠銀色上色，加上紅燈後效果最好。（鍾世傑 攝）

雖然CCSTOYS選用整片透明紅部件上色製作頭部（更有3個表情任換），雙眼的紅光效果非常出眾，然而我很不解，為何單單只有頭部仍要用傳統按鍵方便亮燈呢？要知道加裝背包後，要拆開頭部後方的電池蓋不算容易，玩得不太爽快。

CCSTOYS選用整片透明紅部件上色製作頭部（更有3個表情任換），雙眼的紅光效果非常出眾。（鍾世傑 攝）

可動性與把玩體驗的取捨

由於究極斷空我的外掛裝甲極多且體積龐大，模型的實際可動範圍自然限制較大。腰部雖有多段關節，可惜因背包過重，只能向前彎；如向後彎的話整隻figure就會向後倒。胸前裝甲做了可向前摺的可動設計，但可動幅度不足，依然阻礙手臂前伸。下身情況好一點，腿部彎曲時有多處裝甲聯動位移展開，雙腳八字張開、腳板貼地等也一一做到了。

抬頭效果做得相當好。（鍾世傑 攝）

胸前裝甲做了可向前摺的可動設計，但可動幅度不足，依然阻礙手臂前伸。（鍾世傑 攝）

腿部彎曲時有多處裝甲聯動位移展開，雙腳八字張開、腳板貼地等也一一做到了。

武器貴精不貴多

配件方面，除了可動和造型手掌外，就只得一把斷空劍，好玩在可跟背翼再合體成40cm長的「斷空真劍」，真的很熱血；值得一提是兩邊裙甲其實有小活門，打開會彈出迷你版斷空劍劍柄（它同時是全身燈飾用的磁吸操作小工具），極具心思。

背包上的斷空砲可以向上拉並向前發射，兩個砲口也加了紅色LED燈，極具氣勢。（鍾世傑 攝）

配件方面，除了可動和造型手掌外，就只得一把斷空劍，好玩在可跟背翼再合體成40cm長的「斷空真劍」

把斷空劍足足有兩隻手掌長。

可跟背翼再合體成40cm長的「斷空真劍」

可跟背翼再合體成40cm長的「斷空真劍」

兩邊裙甲其實有小活門，打開會彈出迷你版斷空劍劍柄

總結：硬派收藏的頂級之選

CCSTOYS 鐵魄究極斷空我的優缺點明顯，是一款令玩具迷又愛又恨，極具個性的產品。雖然犧牲變形合體，但換來紮實的超厚手感，全身裝甲也更加精細。對追求極致造型及熱血硬派外觀的玩具迷而言，買這款究極斷空我絕對不會令你後悔。

$1,680（精品玩具有售）

CCSTOYS究極斷空我 $1,680（精品玩具有售）

而寫在後頭，你可以當成小抱怨，又或是一些把玩小貼士，究極斷空我開箱後需要自行安裝大量外甲，組合時記得不要太用力，小心被鋒利零件割傷。而裙甲前那個龍頭，真是太難拆了，算把，我決定不收入盒，直接放出來display吧。