PokeFest SEASON 2 寶可夢卡牌展．5月1日至3日 D2 Place舉行｜香港首個以Pokémon寶可夢為主題的大型卡牌展覽暨粉絲狂歡祭，去年12月開展成功；並將於2026年5月1日至5月3日，再次於假九龍荔枝角D2 Place舉行！適逢 Pokémon 誕生三十週年，活動將再度化身為訓練家的天堂，帶來更專業、更純粹的寶可夢交流體驗。再加上各種Pokemon玩具、遊戲收藏品及攤位，無論是一般Pokemon迷又或是Pokemon Card玩家，都一定要入場！



PokeFest SEASON 2｜任何 Pokemon迷都能盡興

PokeFest 由收藏家專為收藏家打造的盛會，匯聚超過60個收藏與交易攤位，展出無數訓練員夢寐以求的稀有卡牌及絕版珍品，更有專業評級服務、人氣藝人KOL互動及卡牌對戰比賽。隨著Pokemon卡收集熱節節上升，愈來愈多人希望投入參與，如果你錯過了去年12月舉行的PokeFest 2025，就不要錯過今次5月1日至3日舉行的PokeFest SEASON 2了。

Pokefest 豐富活動，除了必行的收藏家交換攤位及稀有卡展，更有大量購物、抽獎優惠！場內亦將舉行Pokemon Card 對戰比賽，以及有得玩又有獎拎的「擲幣挑戰贏卡包」活動，無論你是一般Pokemon Card玩家還是寶可夢迷，無均可盡興而歸。

更多活動情報將在此文章內繼續update，記得bookmark啦！

如果你錯過了去年12月舉行的PokeFest 2025，就不要錯過今次5月1日至3日舉行的PokeFest SEASON 2了

升級一：更寬敞交易空間＋「宝・蔵 2：蔵中物語」珍品展全面昇華

今屆 PokeFest 2 在場地與展覽配置上全面優化。大會調整了 2樓 交易區的佈局，令整體空間更寬敞舒適，讓訓練家能更自在地尋寶、交流與買賣收藏，享受 Level Up 的卡牌尋寶體驗！ 7 樓展覽區則以全新主題「宝・蔵 2：蔵中物語」登場，延續上屆全港首創的寶可夢專屬珍品展覽和藝術館規模。今次不僅將展示過百件總值超過港幣一千萬的稀有藏品，更會花心思與每一位收藏家記錄、撰寫並呈現他們每件珍品背後的「Hidden Stories」。展品包括 Pop 1 級稀有卡牌、過百萬級珍貴電影海報、30 週年紀念雜誌等。大會更將為不同展品作專屬解說，分享不為人知的有趣收藏旅程，讓展覽不止於視覺享受，更成為一次情感與回憶交織的體驗。

PokeFest 2026｜寶可夢卡展5.1回歸D2｜稀有卡/星級嘉賓/免費送評

PokeFest 2026｜寶可夢卡展5.1回歸D2｜稀有卡/星級嘉賓/免費送評

PokeFest 2026｜寶可夢卡展5.1回歸D2｜稀有卡/星級嘉賓/免費送評

升級二：「無福袋」新規範＋四大評級機構現場進駐

今年特別推出「無福袋、無抽籤中獎」規則，讓參與者更專注於卡牌交流與收藏價值本身，更注重「純粹收藏」精神，鼓勵大家以簡單買賣或交換的尋寶方式發掘心儀藏品，享受收集的真樂趣。此外，大會更聯同 —— PSA、TAG、BGS 及 CGC ——四大國際認可評級公司官方授權的卡牌公司，提供現場免費專業諮詢和預審及送評服務，全面提升本地卡牌收藏的專業層次，回應收藏家對評級的高度需求。

PokeFest 2026｜寶可夢卡展5.1回歸D2｜稀有卡/星級嘉賓/免費送評

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升級三：星級陣容登場＋「Flip Coins」擲幣挑戰送卡包

PokeFest 2 繼續請到大量跨界名人嘉賓登場，首批公布嘉賓包括真人選秀節目冠軍 TELLER、十強之一 Jacky 小雞、ViuTV 藝人 Melody 米露迪、Ash 鍾卓穎、Dixon 黃奕晨，以及人氣卡牌 YouTuber Kenneth K 等，於三天盛會中與粉絲近距離互動。

特別一提是名為「Flip Coins」的玩法，原來這儀式沿於海外Pokemon卡展，常被用作購買卡牌時的折扣挑戰，更有象徵訓練家命運與情緒交錯的意味。PokeFest 2 特別引入「Flip Coins 擲幣挑戰活動」凡持票入場者皆可參加，擲中即送限量卡包！此外，大會將每天推出限量 Premium Pass入場證，憑證可於活動首兩小時優先入場，並附送獨家寶可夢禮品包。

Pokefest SEASON 2 何時舉行？

PokeFest SEASON 2 活動詳情

日期： 2026年5月1日至3日

地點：荔枝角D2 Place一期 2樓 THE SPACE

單日門票：5月1日／2日／3日．單日Premium Pass尊享通行證 各$150

(包送：限定版尊屬入場證一張、正午12點至下午2點期間優先入場權利、限量精美禮物一份、商場消費禮券 HK$25)



PokeFest 2025 現場實況回顧

想知PokeFest 有幾好玩？可以先看看去年D2 Place 的現場花絮圖片，場內不單有大量卡牌攤位、更有好多收藏家展出珍品，又有好多可愛打卡位，即睇相集。

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PokeFest 2025 展覽回顧：巨大化 Pokémon 寶可夢公仔打卡位

－巨大化 Pokémon 寶可夢公仔打卡位（想像圖）

PokeFest 2025 展覽回顧：農夫、Eelyn 伊霖、安俊豪、ReneeBobo李蔓瑩等喜愛Pokemon的藝人網紅，一齊到場同大家爆卡、睇比賽直播。

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PokeFest 2025 展覽回顧：全港首個 PokeFest Mega Battle 2025 卡牌對戰比賽，更講來殿堂級卡牌老師馬Sir協辦，比賽更有專業裁判團及決賽直播，就算平時只是玩PKM卡手遊的人，都可以enjoy，感受大賽氣氛。

全港首個 PokeFest Mega Battle 2025 卡牌對戰比賽

PokeFest 2025 展覽回顧：除了各攤位展出／售賣珍罕的Pokemon卡，場內更有其他寶可夢精品玩具收藏展覽。