人中之龍班底 x 馬東石《龍之幫派》（Gang of Dragon）｜對一眾動作遊戲與黑道題材愛好者而言，「人中之龍」這個名字，早已不只是一個遊戲系列，而是一種獨特的遊戲敘事風格代表。由街頭鬥毆、成人世界的荒誕與悲情交織而成的敘事方式，讓不少玩家即使多年後仍對桐生一馬、神室町念念不忘。

今日（12月12日）舉行的 The Game Awards 2025 頒獎典禮上，由前《人中之龍》工作室總監名越稔洋創立的「名越工作室」，正式公開多年籌備的全新作品《龍之幫派（Gang of Dragon，暫譯）》。消息一出，瞬間在玩家間引起極大迴響，而最大焦點，莫過於由韓國知名大隻佬影星馬東石擔綱主演。



熟悉的街頭、陌生的拳頭 預告片一秒令人回到神室町

在首次曝光的預告片中，《龍之幫派》沒有過多華麗鋪陳，而是直接以一場酒吧衝突作為開場。畫面中，馬東石飾演的角色面對一眾挑釁的幫派份子，毫不多言，直接以近身肉搏回應。拳頭落下的重量感、敵人被擊飛的物理反應，瞬間讓人聯想到《人中之龍》系列最經典的街頭戰鬥場面。

更玩家會心一笑的是，預告片中短暫出現的新宿歌舞伎町一番街牌樓，幾乎成為「人中之龍宇宙」的標誌性畫面。即使官方未有明言世界觀是否相關，但從街景設計、鏡頭語言到角色，皆流露出名越稔洋一貫的創作風格。

馬東石參演 動作風格或全面升級

熟悉馬東石的玩家都知道，他的角色向來不是以華麗招式取勝，而是以力量、壓迫感和近乎原始的打擊感著稱。這種「一拳一件」的戰鬥節奏，與近年部分玩家對《人中之龍》後期轉向 RPG 化、回合制戰鬥的爭議形成有趣對比。

從目前曝光內容推測，《龍之幫派》極有可能回歸更純粹的即時動作系統，甚至在打擊感與暴力演出上更進一步，風格上可能爽過用桐生一馬亦不為過。

《人中之龍》系列遊戲中使用知名演員擔任主角，並非首次。早在《審判之眼》系列中，便邀請木村拓哉出演主角八神隆之，而本身《人中之龍》也有很多名人出演配角。名越稔洋離開 SEGA 後成立的「名越工作室」，沉寂四年後公布的《龍之幫派》即引起玩家的期待。