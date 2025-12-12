iOS 26隱藏彩蛋曝光？搖動螢幕有驚喜！3大隱藏神技你一定用得上

蘋果官方公眾號近日發文介紹3D鎖定螢幕功能，稱這屆iOS會的有點多，不但功能和視覺都有重大更新，就連鎖螢幕也變得好玩又過癮。



蘋果表示，只管從相簿中選拔出心愛的圖片，其他就交給「空間場景」功能，搖動螢幕，感受圖片躍然螢幕的驚嘆，景深越明顯的圖，動態效果越顯眼。

此外，蘋果還列出了三個iOS 26的日常神技能，並稱「你多半能用上」。

三大神技如下：

1. 篩選未知來電：iPhone幫你問清來電事由，再決定接不接通。

2. AirPods遙控拍攝功能：讓AirPods充當你的相機遙控器，單槍匹馬拍Vlog也絕不會手忙腳亂。

3. 音樂自動過渡和歌詞翻譯：有了自動過渡和歌詞翻譯，聽歌完全停不下來。



最後，蘋果還喊話iPhone用戶更新iOS 26，蘋果表示：

現在就更新起來，早一步成為點亮iOS 26神技能的人。

據了解，蘋果於9月16日發表iOS 26正式版更新，帶來「Liquid Glass」（液態玻璃）全新介面設計。

Liquid Glass也是自iOS 7引進扁平化設計以來，蘋果iOS最大的設計改變。

相容性上，iOS 26適配第二代iPhone SE及之後的所有機型，共25款，最新的iPhone 17系列和iPhone Air出廠預裝iOS 26。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】