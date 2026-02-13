全新手遊《Pokémon Pokopia》打破傳統，主打休閒慢活。我們早前與 The Pokémon Company、GAME FREAK 及 KOEI TECMO GAMES 的重量級製作人進行獨家專訪，大談創作背後趣事、新鮮事；製作新類型遊戲的動機及目標，為大家親自解構這款治癒系新作的開發秘辛！



4位受訪者由左至右為： Producer Kanako MURATA 村田 佳奈子小姐、Concept & Senior Director Shigeru OHMORI 大森滋先生、 Chief Director Takuto EDAGAWA 枝川拓人先生、Art Director Marina AYANO 綾野 万里奈小姐。



問題 1：當初是什麼契機促使你們開始開發《Pokopia》？

Shigeru OHMORI 大森滋（GAME FREAK）： 構思這款遊戲時，正值新冠疫情期間。當時我們在想，在大家無法面對面相見的情況下，能否創造出一種與傳統對戰不同的「連結」？我們希望建立一個不以戰鬥為主，而是專注於與寶可夢「共存」、享受和平時光的空間。這就像是創造一個全新的世界，讓玩家能從中獲得治癒感，這就是《Pokopia》誕生的原點。

《Pokémon Pokopia》 Concept & Senior Director｜Shigeru OHMORI 大森滋 from GAME FREAK inc.

Pokémon Pokopia希望建立一個不以戰鬥為主，而是專注於與寶可夢「共存」、享受和平時光的空間。｜Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

問題 2：「Pokopia」這個名字的由來是什麼？是否有特別含義？

大森滋： 「Pokopia」其實是「Pokémon」加「Utopia」（烏托邦）的結合，寓意這是一個讓寶可夢與玩家快樂共存的樂園。另外，日文中「Poko Poko」有類似積木碰撞、物件彈出的聲音，這與遊戲中透過收集素材、像積木般逐步建設島嶼的玩法非常貼切，給人一種輕鬆、可愛的感覺。

開發團隊希望Pokémon Pokopia 能吸引非常廣泛的年齡層｜Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

問題 3：百變怪首次作為主角登場，為何將他作為核心角色？這個選擇背後代表著一個怎樣的世界觀？

枝川拓人（KOEI TECMO GAMES）： 在本作的設定上，這個世界的人類已經消失或離開了，留下了大自然的變遷。在這個只有寶可夢的世界裡，我們需要一個能代表玩家、又能靈活運用各種能力的「分身」。

《Pokémon Pokopia》 Chief Director｜Takuto EDAGAWA 枝川拓人 from KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

百變怪（Ditto）擁有變身能力，這點非常關鍵。在遊戲中，牠可以變身成各種形態來使用寶可夢的招式，例如變身後使用「水槍」來淋花、或者協助採集、改造地形。透過百變怪的視角，玩家可以更自然地融入這個世界，並透過「變身」這一行為，與其他寶可夢建立深厚的連結，從而重建這個家園。

問題 4：這款遊戲的目標對象是誰？是針對核心玩家還是大眾？

村田佳奈子（The Pokémon Company）： 我們希望這款遊戲能吸引非常廣泛的年齡層。特別是那些可能從未玩過《寶可夢》正傳系列、或者覺得對戰太過複雜的玩家。這是一個沒有壓力的世界，無論是資深訓練員還是完全的新手，都能在這裡找到樂趣。

開發團隊希望Pokémon Pokopia 能吸引非常廣泛的年齡層｜Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

問題 5：是次在遊戲出現的 Pokémon，未來會否支援傳送到 Pokémon HOME？會不會有跨作品的可能性或連動？

製作團隊： 目前關於與 Pokémon HOME 的具體數據連動，我們還在探討階段，暫時無法給出確切的答覆。但我們知道玩家非常重視這一點，會慎重考慮。

目前關於與 Pokémon HOME 的具體數據連動，仍在探討階段。

問題 6：你們怎樣定位 Pokopia 和其他 Pokémon 系列遊戲之間的關係？有可能會成為一個全新系列嗎？

大森滋： 這是一個很難明確界定的問題。從時間線上看，這是一個「人類不再存在」或者是「人類活動痕跡已被大自然覆蓋」的世界。玩家在遊玩過程中，可以自由想像這到底是正傳故事的很久以後？還是一個平行時空？這種「考察」和「想像」也是我們希望留給玩家的樂趣之一。如果玩家反應熱烈，我們當然希望它能發展成一個受歡迎的系列。

這是一個「人類不再存在」或者是「人類活動痕跡已被大自然覆蓋」的世界｜Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

問題 7：團隊從何時開始構想這款遊戲？有一直在生活中想像如何在日常生活中使用寶可夢的能力嗎？

大森滋： 這個想法其實醞釀了很久。在傳統 RPG 中，寶可夢的招式多用於戰鬥，但我們常想：「如果在現實生活中，噴火龍的火能不能用來生火？傑尼龜的水能不能用來打掃？」我甚至在洗澡或做家務時都會想，如果有寶可夢幫忙會怎樣（笑）。《Pokopia》正是實現了這個幻想，將寶可夢的「招式」轉化為「生活技能」，讓玩家體驗真正的共同生活。

如果在現實生活中，噴火龍的火能不能用來生火？傑尼龜的水能不能用來打掃？Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

問題 8：遊戲中的環境會改變嗎？除了森林還有其他景色嗎？

製作團隊： 隨著遊戲進度推進，玩家會解鎖不同的區域。除了大家看到的草地和森林，未來會有更多樣化的地形和環境。而且隨著玩家的建設，荒廢的島嶼會逐漸恢復生機，寶可夢的生態也會隨之改變，你會親眼見證這個世界因為你的努力而變得繁榮。

隨著遊戲進度推進，玩家會解鎖不同的區域。Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

問題 9：與同類型慢活遊戲相比，你認為《Pokopia》最大的特色是什麼？

村田佳奈子： 最大的特色在於「深度的交流」。市面上很多模擬經營遊戲，動物可能只是資源產出者。但在《Pokopia》，寶可夢是有靈魂的。我們花費了大量心血在對話設計上。你會發現寶可夢們會像小孩子一樣說話，或者有著像人類一樣的思考方式。牠們會對你的行為作出反應，每隻寶可夢都有獨特的個性。這種「被陪伴」的感覺，是本作獨一無二的體驗。

《Pokémon Pokopia》 Producer｜Kanako MURATA 村田 佳奈子 from The Pokémon Company

問題 10：我在預告中看到一隻綠色的卡比獸，這是新品種嗎？

綾野万里奈（美術總監）： 很高興你留意到這一點！那並不是全新的地區形態，而是一隻普通的卡比獸。但在《Pokopia》的世界觀裡，因為時間過去了很久，加上這隻卡比獸在森林裡睡得實在太久了，以至於身上長滿了青苔和植物，與大自然融為一體（笑）。

這隻卡比獸在森林裡睡得實在太久了，以至於身上長滿了青苔和植物，與大自然融為一體（笑）。Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

《Pokémon Pokopia》 Art Director｜Marina AYANO 綾野 万里奈 from KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

我們希望透過這些細節，展現一個「大自然重新接管世界」的感覺。玩家在遊戲中會發現很多這樣有趣的細節，寶可夢的外觀會反映出牠們的生活環境。

由 Pokémon Pokopia 官方提供的設定畫

問題 11：在整個開發過程中，最大的困難是什麼？

綾野万里奈： 最困難的莫過於美術風格的確立。我們這次採用了類似「積木」或「玩具」的風格，將原本線條圓潤、有機的寶可夢，轉化為這種方塊狀的設計，同時又要保留牠們的可愛和特徵，這是一個巨大的挑戰。

此外，如何讓這個「方塊世界」看起來不生硬，而是充滿溫暖和自然氣息，我們在光影和材質上做了很多嘗試。雖然過程痛苦，但看到成品能呈現出這種獨特的「玩具箱」質感，我們覺得非常值得。

製作團隊對《Pokemon》都擁有大愛，遊戲中的各種家具，通通的設計都有令人聯想起《Pokemon》的元素。團隊更公開了一張設計圖給我們公開。

遊戲中的各種家具，設計都令人想起令人聯想起《Pokemon》，是精靈球夜燈呀！由 Pokémon Pokopia 官方提供的設定畫

問題 12：你們希望玩家玩完 Pokopia 之後，對 Pokémon 世界嘅理解或感受，會和以前有不同嗎？

製作團隊： 我們希望玩家能感受到「寶可夢是真實存在的」。不只是戰鬥的拍檔，而是生活的夥伴。透過觀察牠們的日常、與牠們對話，玩家可能會重新認識某些寶可夢：「原來這隻寶可夢有這樣的一面！」如果這款遊戲能讓大家更愛寶可夢，覺得牠們更親近，我們的目標就達成了。

遊戲名稱： Pokémon Pokopia

對應平台： Nintendo Switch 2

發售日期： 2026年3月5日

遊戲類型： 沙盒 / 慢活模擬

定價：HK$499｜盒裝版（鑰匙卡）／下載版

