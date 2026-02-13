Switch 2《Pokémon Pokopia》試玩感想：變身百變怪、體驗沒有人類的寶可夢世界｜一直以來，我們在《寶可夢》系列遊戲中都是扮演訓練家，指揮夥伴戰鬥、挑戰聯盟。但你有沒有想過，如果有天人類消失了，寶可夢的世界會變成怎樣？



主角其實是百變怪｜沒有人類的寶可夢世界

作為系列首款沙盒類「慢活遊戲」，即將在 Nintendo Switch 2 推出的《Pokémon Pokopia》實現了這個大膽的構想。筆者有幸試玩了，最大的驚喜並非單純的「起屋種田」，你將化身為「百變怪」變成的「人類」，不斷的搜尋更多寶可夢伙伴，使用大家的技能，在這個既熟悉又新鮮的世界，實現各位朋友仔的請求、一起改善環境，享受療癒慢活。

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

Pokémon Pokopia 真的只是「動森風寶可夢遊戲」嗎？

很多網民看到預告片，都戲稱本作是「動森寶可夢」，但實際上手後，筆者認為這種說法其實只對了一半。雖然兩者都有建設元素，但《Pokémon Pokopia》的核心體驗在於「寶可夢之間的生態交流」，與寶可夢們一起過日常生活，甚至可以開拍攝模式，與各位小朋友合照呢！

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

Pokopia 特色1｜寶可夢說人話！淺淺丘超可愛！

最有趣的是，主角是一隻化身為人類的百變怪，你終於能聽懂寶可夢們的說話！看著不同性格的寶可夢像人類一樣聊天、吐槽，有些語氣像小朋友，有些則老氣橫秋，這種互動體驗絕對是前所未有。及後，還會遇上很多罕見的寶可夢，比如太久沒戰鬥而顏色變淺的「淺淺丘」（皮卡丘）！

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

Pokopia 特色 2｜與寶可夢一起慢活

說完遊戲吸引之處後，還是先回來了解玩法吧！game start後，先進行一些基本的角色性別、外觀、名稱設定。之後你會發現自己身處一個小山谷。遊戲設定在一個不知年月、人類已不存在的時空，這裡的寶可夢因為歲月的洗禮，外表和性格都產生了獨特的變化。你最先會遇見因長年思考，變得像博士一樣博學的巨蔓藤。他會向你簡單講解情況，及後你可以開始遊戲

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

Pokopia 特色 3｜噴火、水槍原來可以用來做家務？

在沒有精靈球和對戰的日子裡，寶可夢的招式又有什麼用？這正是《Pokémon Pokopia》最好玩的地方——「招式生活化」。以往只用來扣血的技能，現在成了生存必備工具。

你需要小火龍幫忙「噴射火焰」來點火烹飪，或者請傑尼龜用「水槍」灌溉農田，甚至用「居合斬」來除草伐木。後來有一些重要的任務，甚至要一次過請最多5隻寶可夢跟你一定行動，合作完成。

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

Pokopia 特色 4｜記住了寶可夢的特殊能力

認識了新的寶可夢後，就能記住他們的能力，而遊戲的基本玩法，就是用各種能力：灌溉去保育草叢，養靚草皮吸引寶可夢來定居。只有如此才能不斷增加同伴、記住技能，從而不斷擴大版圖。留意過程均會消耗PP點數，力量低迷時請馬上吃點東西，如口袋空空，可撞跌樹上的蘋果充飢後回復。

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

Pokopia 特色 5｜空間改造王？改善寶可夢的棲息地環境

之後，寶可夢們還會提出願望，比如想要支夜燈、想要舒適的床鋪等。達到這些請求後，就可以提升寶可夢棲息地的Level。此時前去「寶可夢中心」使用電腦終端機，當中可查看任務進度、棲息地情報、換購更多款式的道具。

後期的「打造棲息地」任務，或需要使用人類留下的「工作台」，將撿來的木材、石頭製作指定的道具和家具才能完成。是另一個你要記住的重要地標。

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

總結：Pokémon Pokopia 玩法簡易流程

1：以各種技能如灌溉、除草開拓寶可夢棲息地

2：新棲息地吸引新寶可夢前來定居

3：記住大家的技能、並與不同的寶可夢合作完成任務

4：收集指定材料、在工作台製作新素材

5：實現寶可夢的願夢、提升棲息地的等級

6：開啟更多新任務、取得報酬及購買道具



Pokopia 特色6｜飛天潛水，享受最極致的慢活

主角百變怪還可以化身「快龍」在空中翱翔，或是變成「拉普拉斯」在海上悠閒暢泳。那種無拘無束、單純享受移動快感的過程，真的非常舒壓。如果你也是寶可夢的愛好者，這款《Pokémon Pokopia》絕對能讓你從另一個角度，再次愛上這些可愛的夥伴。

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

Pokopia 特色 7｜4人模式一起Chill

其實記者有試玩過遊戲的多人連線模式，只要擁有遊戲以及Nintendo Switch Online 服務，就可以招待他人來到自己的島上遊戲。大概就是一同去完成任務，比如合力重建寶可夢中心等等。另外，當然亦可以完全無視目標，一起Chill、一起唱K合照。究竟4人同玩有沒有其他模式，相信要在遊戲正式推出後，才會收集到更多情報。

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

Pokémon Pokopia 官方圖片（圖片為開發中畫面）

總語：喜歡寶可夢的你別錯過

試玩完畢後，雖然事前被非官方的「Pokemon動森」一名「Fake」了，但遊戲玩起來是另一種全新的「慢活」體驗，你的任務不是打道館，而是美化各種環境，吸引更多寶可夢來居住，當伙伴增加、學習到更多能力，你就能開拓更大的地域。之前我真的沒想過Pokemon的能力能夠用於日常生活，化身為「快龍」與「拉普拉斯」飛天游泳的體驗更是非常舒壓，喜歡pokemon的人必試！

遊戲名稱： Pokémon Pokopia

對應平台： Nintendo Switch 2

發售日期： 2026年3月5日

遊戲類型： 沙盒 / 慢活模擬

定價：HK$499｜盒裝版（鑰匙卡）／下載版

《Pokemon Pokopia》的企劃開發為The Pokemon Company ® GAME FREAK KOEI TECMO GAMES

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

Pokémon and Nintendo Switch are trademarks of Nintendo.