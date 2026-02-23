今日（2月23日）落幕的《新世紀福音戰士》30周年慶典，官方於橫濱體育館舉行的「EVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」最終日活動投下震撼彈——宣佈將製作《EVA》的完全新作動畫系列！更請到《尼爾 NieR》（ニーア）靈魂人物橫尾太郎負責編劇，作品將由Studio Khara聯手CloverWorks共同開發！



Studio Khara 宣佈將製作《EVA》的完全新作動畫系列

橫尾太郎與岡部啓一加入EVA團隊會帶來甚麼火花？

這次新作有堪稱「夢幻級」的製作班底，新作系列構成及編劇由神作《尼爾》（NieR）系列的靈魂人物橫尾太郎負責，音樂方面更由他的最佳拍檔岡部啓一操刀，實在令人非常期待這兩大神級IP的基因會碰撞出甚麼超乎想像的火花！

鶴卷和哉與谷田部透湖執導新系列會否顛覆傳統？

除了劇本大換血，大家亦非常關心導演人選。鶴卷和哉作為庵野秀明得力左右手，繼完成《高達GQX》後，回歸《EVA》系列新作。加上實力派動畫師谷田部透湖共同執導，為這個擁有30年歷史的龐大IP注入全新的視覺體驗與活力。

Studio Khara聯手CloverWorks製作質素有保證嗎？

Studio Khara 繼《高達GQX》與Bandai Nanco Picture合作後，今次以另一個形式與素霸權級Studio CloverWorks共同製作，兩大頂尖動畫公司強強聯手，無論是機甲戰鬥的立體CG特效，還是細膩流暢的2D人物作畫，都必定能為觀眾帶來極致的視覺享受。

順帶一提，《新EV劇場版：終》將於2月23日首次於電視推出新的剪輯版本。各位EVA迷，準備好迎接新一輪的衝擊了嗎？