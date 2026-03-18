全港首間CHIIKAWA常設店選址旺角4月開張｜吉伊卡哇（CHIIKAWA）粉絲們終於等到了！全港首間CHIIKAWA常設店「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」即將於2026年4月正式登陸旺角MOKO新世紀廣場 。這次新店並非短期的快閃活動，而是由本地生活品牌 NIKO-NIKO Lifestyle Store 獨家呈獻的常設專門店 。店舖總面積超過4,000呎，共分為地下及二樓兩層，絕對是新打卡熱點。



兩層店舖逾四千呎 融合香港特色打卡位

為了提供一站式的打卡及購物全方位體驗，常設店的區域設計花了不少心思 。位於地下的店舖（MTR層M10號舖）特別融入了大量香港元素的專屬打卡位 。粉絲可以在店內發掘尖沙咀鐘樓、香港特色夜景以及本地交通工具等背景，與可愛的角色們合照留念 。此外，地下店內亦設有長型的LED螢幕，輪流播放CHIIKAWA的趣味短片，讓參觀者完全沉浸在作品充滿樂趣的空間之中 。

二樓魔法主題區 必入手獨家限定商品

除了地下樓層的本土特色打卡區，位於2樓236號舖的另一間主題店則會以「Magical CHIIKAWA」為核心主題 。該樓層將會佈置滿滿的CHIIKAWA角色可愛裝飾，務求完美還原奇妙的魔法世界 。新店除了豐富的打卡位外，亦會發售融合了香港元素的獨家限定商品，想第一時間入手最新周邊的粉絲，記得密切留意官方社交媒體公佈的最新消息 。

Chiikawa Shop香港常設店資訊

舉行日期：2026年4月

地點：旺角MOKO新世紀廣場

開放時間：待定（請留意官方社交媒體公佈）