今個復活節假期，各大商場紛紛推出卡通主題展覽，除了首家香港Chiikawa實體店，朗豪坊「輕鬆小熊魔法店」（又稱鬆弛熊）《Rilakkuma's Enchanted Wishes POP-UP SHOP》與啟德AIRSIDE「海綿寶寶 比奇堡滋味派對」絕對是必去景點。Pokemon卡迷，就不能錯過荃灣廣場的「卡牌玩樂祭」 ！



朗豪坊輕鬆小熊限定店：3.5米魔法師造型全球首發

旺角朗豪坊於2026年4月1日至26日期間，將四樓通天廣場化身為《Rilakkuma's Enchanted Wishes POP-UP SHOP》魔法樂園。全場最搶眼打卡位，必定是3.5米魔法師造型輕鬆小熊，牠戴上黃色魔法帽、手持糰子星光魔杖的造型，更是全球首度亮相，是粉絲必到的打卡熱點 。

朗豪坊同3.5米鬆弛熊魔法師合照．輕鬆小熊魔法店買紀念品抽閃卡

朗豪坊同3.5米鬆弛熊魔法師合照．輕鬆小熊魔法店買紀念品抽閃卡

朗豪坊同3.5米鬆弛熊魔法師合照．輕鬆小熊魔法店買紀念品抽閃卡

復活節假期期間有輕鬆小熊／小白熊見面會

復活節假期期間還會舉辦見面會，讓大家與輕鬆小熊及小白熊近距離合照 。（須於商場內消費滿指定金額，詳情見下圖。）

復活節假期期間有輕鬆小熊／小白熊見面會

復活節假期期間有輕鬆小熊／小白熊見面會

復活節假期期間有輕鬆小熊／小白熊見面會

復活節假期期間有輕鬆小熊／小白熊見面會

輕鬆小熊周邊商品推介：逾30款獨家限量精品必買

除了拍照留念，購買周邊商品亦是逛展覽的重點。期間限定店將發售超過30款全球首發的魔法系列限量精品，並同步引進逾200款日本原創新品 。

輕鬆小熊周邊商品推介：逾30款獨家限量精品必買

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場內更設有互動體驗區及「魔法扭卡機」，讓大家有機會隨機抽出限量閃卡，當中更包含一款神秘隱藏版 。

場內更設有互動體驗區及「魔法扭卡機」，讓大家有機會隨機抽出限量閃卡，當中更包含一款神秘隱藏版 。

場內更設有互動體驗區及「魔法扭卡機」，讓大家有機會隨機抽出限量閃卡，當中更包含一款神秘隱藏版 。

《Rilakkuma's Enchanted Wishes POP-UP SHOP》

日期：魔法願望限定店2026年4月1日至26日

時間：上午10時30分至晚上9時30分

地點：朗豪坊4樓通天廣場

啟德AIRSIDE海綿寶寶展覽：巨型吹氣裝置及創意打卡位

啟德AIRSIDE於2026年3月27日至4月23日舉行「海綿寶寶 比奇堡滋味派對」 。二樓中庭將設置海綿寶寶與派大星的巨型吹氣裝置，重現經典的「三層傻瓜蛋莓果聖代」場面 。場內特設三大沉浸式打卡位，參觀者可以走進巨型漢堡套餐旁抱起黃金扭紋薯條合照，又或者踏進海底花生禮盒，甚至躺在巨大化薄餅盒的軟墊上，利用鏡面反射拍出極具創意的趣味照片 。

啟德AIRSIDE海綿寶寶展覽：巨型吹氣裝置及創意打卡位

海綿寶寶粉絲必玩：DIY手機繩工作坊及限定禮品換領

展覽期間設有「海綿寶寶手機繩DIY體驗」，參加者可自由配搭雪糕造型吊飾及繽紛串珠，親手製作專屬的紀念品 。若想換取限定周邊，顧客需要在商場內達成指定消費金額，更可獲得於指定日子與海綿寶寶見面及合照的機會。

啟德AIRSIDE海綿寶寶展覽：巨型吹氣裝置及創意打卡位

啟德AIRSIDE海綿寶寶展覽：巨型吹氣裝置及創意打卡位

啟德AIRSIDE海綿寶寶展覽：巨型吹氣裝置及創意打卡位

啟德AIRSIDE海綿寶寶展覽：巨型吹氣裝置及創意打卡位

AIRSIDE X 海綿寶寶「比奇堡滋味派對」

日期：2026年3月27日至4月23日

時間：上午10時正至晚上10時正

地點：啟德AIRSIDE二樓中庭

荃灣廣場「卡牌玩樂祭」 必掃限量精品與稀有卡

卡迷與購物狂不能錯過荃灣廣場的「卡牌玩樂祭」 ！當中的《CARD FEST》集合了逾70間交易攤位，讓你輕鬆入手大熱的梵高系列、日版郵票盒美人系列等絕版PTCG卡以及NBA運動卡 。場內的「Pokémon 寶可夢周邊限定店」亦有多款人氣潮玩及精選收藏單品發售 。除了卡牌，大家亦可到「Sanrio characters 夢幻飛航期間限定店」搶購獨家首發的航空造型系列、公仔鑰匙扣及化妝包等，指定貨品更低至4折 ！

荃灣廣場「卡牌玩樂祭」 必掃限量精品與稀有卡

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「Sanrio characters 夢幻飛航期間限定店」搶購獨家首發的航空造型系列、公仔鑰匙扣及化妝包等

荃灣廣場 卡牌玩樂祭 CARD FEST

日期：2026年4月3日至7日

時間：中午12時至晚上9時

地點：荃灣廣場L1中庭

Sanrio characters 夢幻飛航期間限定店

日期：2026年3月25日至4月14日

時間：上午11時至晚上9時

地點：荃灣廣場L1長廊