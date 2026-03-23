韓國 WOWPASS 怎麼用｜香港人去韓國旅遊，使用甚麼電子支付平台最方便？建議港人在出發前以手機app申請一張WOWPASS：韓國旅遊全能預付卡；它在購物、交通、飲食各方面在韓國的普及率都最高。本文會教你申請、領取、增值、支付使用。同時也會分析一下，為何用WOWPASS外，最好同時準備Apple Pay、AlipayHK(支付寶)。



「WOWPASS」是專為外國人在韓國使用的全能預付卡，結合付款、交通以及換匯功能的卡片。它需要配合手機app使用，更可代訂eSIM、車票，非常全能。留意一個重要的使用概念：WOWPASS手機app僅為「WOWPASS實體卡」買卡／增值而設，付款時必須使用「WOWPASS實體卡」。

上Klook預訂WOWPASS｜可選擇當地CU便利店領取／機台領取

上Trip.com預訂WOWPASS｜可選擇當地CU便利店領取／機台領取

WOWPASS手機app僅為「WOWPASS實體卡」買卡／增值而設，付款時必須使用「WOWPASS實體卡」。

講個笑話，香港人如我，使用有晶片的信用卡／付費卡，多數會在店方的機台上「嘟卡」，但原來韓國是用「插卡」方式，令我非常尷尬。

上Trip.com預訂WOWPASS｜可選擇當地CU便利店領取／機台領取

第1步：出發前準備

於手機下載 WOWPASS App（App Store 連結） 或 （Google Play 連結） 下載官方 App，使用電子郵件地址進行簡單註冊成為會員。可以問其他已開通WOWPASS的朋友要「邀請碼」，可以在首次充值時獲得 0.5% 現金回增。

開卡費用為 5,000 韓元（約港幣 28-30 元），經信用卡／PayPal／支付寶付費後，可選擇在App內選擇在韓國當地的領取方式，包括在仁川機場的CU便利店取卡、或在韓國當地的 WOWPASS 機台取卡（機場、市面車站都有），最少人用應該是自費預先將卡寄到香港。

可選擇在App內選擇在韓國當地的領取方式，包括在仁川機場的CU便利店取卡、或在韓國當地的 WOWPASS 機台取卡。

上Klook預訂WOWPASS｜可選擇當地CU便利店領取／機台領取

第2步：抵韓後取卡

按照你指定方式，提取「WOWPASS實體卡」，比如記者就選了在仁川機場的CU便利店取卡，也可選擇使用 WOWPASS機台（在仁川/金浦機場、各大地鐵站、熱門景點都有）取卡。

上Klook預訂WOWPASS｜可選擇當地CU便利店領取／機台領取

上Trip.com預訂WOWPASS｜可選擇當地CU便利店領取／機台領取

第3步：開通及值增WOWPASS

開通卡：取卡後要先在手機app開通卡，在app首頁上選擇「註冊卡片 add card」，並掃描實體 WOWPASS 內條碼。之後再掃描你的護照，完成一些簡單資料輸入，即可開通卡。

增值卡：你可以選在在手機app內，利用信用卡、PayPal、AlipayHK(支付寶)為「WOWPASS實體卡」增值。每次增值都需要再scan一次你的護照。

開通卡：取卡後要先在手機app開通卡，在app首頁上選擇「註冊卡片 add card」

描實體 WOWPASS 內條碼。之後再掃描你的護照，完成一些簡單資料輸入，即可開通卡。

你可以選在在手機app內，利用信用卡、PayPal、AlipayHK(支付寶)為「WOWPASS實體卡」增值。每次增值都需要再scan一次你的護照。

上Trip.com預訂WOWPASS｜可選擇當地CU便利店領取／機台領取

第4步：機台取卡更可換錢

增值除可在App內進行，你也可以經由韓國當地的 WOWPASS 機台使用信用卡／外幣 WOWPASS 機台／韓圓現金為卡增值。甚至由 WOWPASS 機台內，以外幣兌換韓圓現金應急。

第4步：機台取卡更可換錢（資料圖片／兌換率不可作參考）

+ 36

第5步：使用 WOWPASS 消費

「WOWPASS實體卡」可以在各大小商店付款；它更支援韓國最普及的交通卡「T Money」，只要WOWPASS內有錢，就可以直接支付車費。講個笑話，香港人使用有晶片的信用卡／付費卡，多數會在店方的機台上「嘟卡」，但原來韓國是用「插卡」方式，後面排長龍，令我非常尷尬。

香港人使用有晶片的信用卡／付費卡，多數會在店方的機台上「嘟卡」，但原來韓國是用「插卡」方式，令我非常尷尬。

總結1：WOWPASS 好處：

全韓通行：使用晶片插卡付費，在韓國比NFC／二維碼及普及，只要能刷信用卡的地方幾乎都能用。

內建交通卡：一張卡兼容交通及購物，且 App 支援 NFC 幫其他 T-Money 交通卡增值，方便你一人整理全家／全團車票事宜。

匯率優勢：韓國當地的 WOWPASS 機台以外幣（如港幣/新台幣）換韓幣，省去在香港換錢的時間，匯率亦比機場交換店好。

現金提領：急需現金時，可在機台直接領出韓幣現金。

總結2：WOWPASS 壞處：

實體卡負擔：需要保管實體卡，遺失需透過 App 掛失。

增值限制：現金增值要找指定 WOWPASS 機台（多數在地鐵車站內）。使用手機app用信用卡增值時，需要掃瞄護照。

匯率限制：使用Apple Pay 或信用卡直接付款，可自選匯率最佳的銀行卡；而WOWPASS則有本身的官方匯率、欠靈活性。

總結3：最方便的「香港人韓遊」電子支付組合：

記者認為 WOWPASS 絕對是香港人去韓國非常重要的電子支付平台。但它的增值方法比較麻煩；而Apple Pay 在韓國大城市的普及率已愈來愈高，按情況結合使用，就更加方便。

主力卡：WOWPASS —— 用來搭車、在小店及地下街消費，並作為現金儲存庫。

大額消費：Apple Pay —— 在百貨公司、名店使用，賺取信用卡回贈。

零食/藥妝：AlipayHK —— 如小金額消費、店內又支援支付寶，使用它可直接扣港幣餘額，無跨境手續費。

知多一點：韓國交通卡8款｜不只WOWPASS Climate Card 哪裡買/儲值一文看清

如果你與家人一起韓遊，小朋友、長者未必需要1人申請1張WOWPASS，你可以另外購買一些當地的交通卡，方便搭車、在便利店買些飲食，以下是一些WOWPASS外的選擇。

T-money

T-money是韓國最多人使用的一種交通儲值卡，適用於地鐵、公車，計程車以及有標示T-money符號等店家的支付。此卡更可經由你的WOWPASS，用手機app分享金額增值，最適合配套使用。

Cashbee

Cashbee與T-money同是韓國非常方便的電子支付卡，類似於T-money卡，主要用於公共交通支付以及小額消費。

NAMANE卡

NAMANE卡僅限外國人購買，更好玩是可以客製化卡片款式，開定幾多自用或當手信帶回香港，也是不錯的選擇。

Korea Tour Card（韓國旅遊交通卡）

Korea Tour Card韓國旅遊交通卡是T-money專為外國遊客設計的交通旅遊卡。方便不懂使用手機WOWPASS app 的人選用。