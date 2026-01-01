機甲展2026香港站：必睇1比1高智能方程式雷神戰車、掃會場限定模型｜以機械人，戰車等科幻漫ACG作品為主題的「機甲展 2026（香港）」，4月3日至26日在銅鑼灣Amaz By Lokianno 舉行。



必影1：1 《高智能方程式》雷神《機動警察》英格倫

必影首次展出1：1《高智能方程式》雷神 G.S.X BLACK Ver. 巨型雕像戰車 。現場更設有高達2.1米的《機動警察》英格倫1號機 ，以及多個機械人戰鬥場景，各位「好機友」必去。

場內產品有日本有美國，包括《變形金剛》、《新世紀福音戰士新劇場版》、《機動警察》、《高智能方程式》、《裝甲騎兵VOTOMS》《魔動王》、及《GRIDMAN UNIVERSE》等。而且不只主辦threezero的產品，另外還有Good Smile Company、Kotobukiya、MegaHouse及YOLOPARK等多個港日機甲品牌。

重點推介包括Good Smile Company的魔動王MODEROID三大魔動王套組金屬色Ver.、Megahouse的《高智能方程式11》超級雷神 AKF-11 Circuit Mode BLACK Ver. 等 。

《高智能方程式11》超級雷神 AKF-11 Circuit Mode BLACK Ver.

此外，著名日本模型師NAOKI及星級玩具評測創作者Wotafa將於4月4日（星期六）親臨會場 。當日除了舉行開箱示範及舊化分享會外 ，於機甲展買滿$200更可參加名額50個的簽名會（先到先得） ，粉絲們萬勿錯過。

著名日本模型師NAOKI及星級玩具評測創作者Wotafa將於4月4日（星期六）親臨會場 。

活動名稱：機甲展 2026（香港）

舉行日期：2026年4月3日（星期五）至4月26日（星期日）

開放時間：中午12時至晚上9時

地點：Amaz By Lokianno（銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地庫）