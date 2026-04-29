異環兌換碼｜台港澳服序號最新清單｜大家期待已久的《異環》終於開服，玩這類都市開放世界RPG，開局最重要的當然是盡量挖資源去抽角色。不用自己到處找了，我已經幫大家整理好目前台港澳服可用的兌換碼。記得要在5月13日前兌換，錯過就沒有了：



《異環》虛寶兌換碼 / 禮包碼

NTENOWTOENJOY

環石*100、新銳獵人攻略*5、淡色染劑*5、甲硬幣*4000

（序號有效期至 5 月 13 日 23:59）

NTENANALLYGO

環石*100、資深獵人攻略*5、無彩染劑*5、甲硬幣*6000

（序號有效期至 5 月 13 日 23:59）

NTE0429

環石*100、特級獵人攻略*2、混沌染劑*2、甲硬幣*12000

（序號有效期至 5 月 13 日 23:59）

其他兌換碼：

678573035NXLFMWE

NTEHAVEFUN

NTEGIFT

異環序號怎麼輸入？手機與電腦版兌換教學

拿到序號後不懂在哪裡輸入？其實步驟很簡單。進入遊戲跟隨指示完成基本新手教學後，畫面右上角會出現一個「手機」圖示。按進去再選「...」更多選項，就會看到「兌換碼」這三個字。直接將上面的序號複製貼上，就可以馬上去遊戲內的信箱拿免費「拘晶」和升級材料了。

1.按ESC或右上角手機圖標

2.打開選單 點擊選單右上角的 【...】 按鈕

3.選擇兌換碼 複製貼上

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