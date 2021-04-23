撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-04-23 07:00

【手遊／死神:羈絆之刃／Bleach／首抽／iOS／Android／攻略】官方正式的授權開發的手機遊戲《死神:羈絆之刃》港台服已經上架，以下為遊戲首抽攻略及推薦角色。

按圖放大死神:羈絆之刃首抽方法、推薦角色及必得SSR角色方法👇👇

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同場加映：iOS App Store轉日服教學：

相對上比較簡單，只要使用iPhone或iPad申請一個新的apple ID，在地區選擇日本便可；課金時亦可以使用香港信用卡。按圖放大詳細步驟：

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同場加映：Android Google Play轉日服教學：

和iOS一樣程序並不複雜，只是需要信用卡或有效Paypal帳戶，未有信用卡的學生可能會較難辦到。按圖放大詳細步驟：

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