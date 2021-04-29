撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-04-29 20:00

【PS5／Returnal／死亡回歸／Game評】PlayStation 5推出已半年有多，今年下半年開始就會有越來越多PS5作品推出，而Sony自家第一廠的獨佔第三身射擊遊戲《Returnal》死亡回歸已經推出，以下為遊戲攻略及通關心得。

本作在第三身射擊的基礎上加入了Roguelike機制，遊戲難度相當高，尤其是對沒接觸開Roguelike類型的玩家來說很容易玩到氣餒。以下提供一些破關心得，有助玩家減少死亡次數更易通關！

【關於《Returnal》死亡回歸遊戲介紹及簡評請見另文👉👉👉PS5獨佔《Returnal》死亡回歸簡評｜3A級製作配Roguelike有機】

＊＊＊注意：不要關閉遊戲！！＊＊＊

注意本作雖然有自動存檔（取得的永久強化會自動保存），但是當前輪迴的進度並不能存檔，也沒有記錄點；如果在輪迴中途關閉遊戲，進度就會被清零要再由頭開始。因此最好一口氣打通一個輪迴才停手；如果真的打不完，也不要關閉遊戲，而是用PS5的休眠功能來保持遊戲開啟。

按圖放大《Returnal》死亡回歸通關必學10個心得👇👇👇

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同場加映：PS5首次系統大更新 實測兩大功能步驟教學

【PS5 USB硬碟擴充/PS5分享遊玩給PS4】PS5推出首次重大更新，分別加入將PS5遊戲移動至USB儲存裝置（HDD/SSD）、以及分享遊戲（Share Play）給PS4朋友玩PS5的功能。一來可在M.2支援推出前，暫時解決PS5只有825GB容量不足的問題；二來亦能給沒有PS5的朋友，在線上試玩到PS5遊戲止止渴。

👇PS5 USB硬碟擴充/分享遊玩給PS4玩 兩大新功能實測👇

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同場加映：15隻Switch免費遊戲介紹推薦👇👇

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同場加映：日本地區Switch實體遊戲總銷量榜Top 35

Switch在2017年3月3日推出，剛迎來了3周年。最近公布了這3年來日本地區Switch實體遊戲銷量Top 35的排名，以下為排名整理。

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同場加映：PS4/PS5 10隻遊戲免費下載

Play at Home活動毋須成為PS Plus會員亦可參加，只要使用PS4或PS5主機上線領取免費遊戲加入到自己的收藏，之後就可隨時下載到主機遊玩。今次送出的遊戲以獨立遊戲和VR遊戲為主，前9款將於3月25日開始送出（4月22日結束），最後一款則要到4月19日才送出（5月14日結束）。

按圖放大10隻Play at Home免費送贈遊戲：

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同場加映：Xbox Game Pass新上架12隻遊戲

PSN再送Game，那邊廂Xbox Game Pass也有新動作，公布有多款新遊戲上架，最值得留意是《八方旅人》（歧路旅人／Octopath Traveler）無預告下登陸Xbox Game Pass，有Xbox或者有PC版Game Pass的玩家就不要錯過了。

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睇全文：PS4/PS5 10隻遊戲免費下載 Xbox Game Pass八方旅人等12新作一覽

👇同場加映：見字有聲！嚴選20大遊戲經典金句 👇

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