撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-03 12:34

手遊《春秋M》x KFC食雞限定套餐送免費5連抽｜以春秋戰國作故事背照的即時戰略遊戲《春秋M》早前於港台地區正式推出，不少即時戰略fans近月沈迷於春秋戰國戰場中。而廠方最近就跟KFC合作推出限定套餐，有得食之餘，更有免費送5連抽！

以春秋戰國時期為背景的人氣戰略遊戲《春秋M》與KFC HK合作活動正式展開，由即日起至5月9日，玩家於KFC app或KFC官網落單訂購「春秋M豪華5連抽套餐」（包括燒雞扒雞皇芝士焗飯 + 4件家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞 + 2件經典葡撻 + 5件巴辣香雞翼），就送 《春秋M》5枚黃金點將令（價值$150的遊戲兌換碼）。

《春秋M》與KFC合作推出送5連抽套餐，《春秋M》的fans是時候去食雞。（KFC）

同場加映：近年即時戰略手遊大熱，同朋友一齊組團攻城掠地，早前在大陸大熱的春秋戰國戰略手遊《春秋M》，終於將在港台開服。究竟這款《春秋M》有什麼賣點？立刻盤點5個值得好玩的理由。

👇👇即睇5個《春秋M》值得玩的理由👇👇

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同場加映：《英雄聯盟》（《League of Legends》／《LOL》）作為全球頂尖的電競遊戲，最近國服的測試伺服器近日更新 11.10 版本，玩家發現當中有 7 名角色稱號被更改，這是遊戲推出至今非常少見的更新。

👇👇國服《LOL》角色稱號被改名 「刺客」改「奇才」？中國玩家爆笑留言 表示無奈👇👇

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