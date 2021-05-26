撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-26 15:44

《三國志．戰略版》｜進入第三賽季，不少玩家應該都開荒得如火如荼，甚至已經開始交戰。 策略、組隊﹑克制之外，遊戲更有著不少「Men Talk」，熱血和汗水在戰埸上激烈對碰，正是男人間的浪漫。想再浪漫多點？當然是一邊食最 man 的豆腐火腩飯，一邊攻城掠地。

《三國志．戰略版》x 太興限定虛寶卡

《三國志．戰略版》x 太興首次聯動合作

《三國志．戰略版》聯乘「太興」，由 5 月 28 日開始推出男人的套餐。活動期間，玩家在全線51家「太興」分店食豆腐火腩飯，可獲贈《三國志・戰略版》限定虛寶卡一張，每張必得金銖。大獎一次可領5,000金銖及5星橙將！這次的虛寶卡用 6 位君主為背景，遊戲中抽極都抽不到劉備、曹操？現實中一套 6 款虛寶卡應該能中了吧。

打卡吧！《三國志·戰略版》x 太興主題店

除了豆腐火腩飯限定虛寶卡套餐外，這次合作更特設 5 間主題店，全店均以《三國志·戰略版》進行主題的裝潢陳列，在主題店食豆腐火腩飯更可額外獲贈限定八達通貼一張(全套4張)。未知在主題店抽卡會不會也較好運呢？（記者仍未抽到曹操﹑魯肅......）

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《三國志．戰略版》將於 22/5（星期六）進入第三賽季，官方早前亦已公布第二季的結算安排，以及 S3 新元素和調整，想 S3 開荒順利和佔盡先機，就要了解 S3 新 T0 隊伍的關鍵—全新事件戰法「三勢陣」。

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