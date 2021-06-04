撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-04 19:45

【開箱評測】Metal Robot魂 細尺寸合金骨架高達figure系列愈出愈多機，最新到港有《SEED Destiny》主角飛鳥真早期專用機：Force Impulse Gundam 衝擊高達（又名脈衝高達），更附送小配件及巨劍，重現路人真在SEED-D最光輝一幕！

Metal Robot魂 Force Impulse Gundam 包裝盒（鍾世傑 攝）

Impulse Gundam最大特色是使用類似V高達的 3合1 合體玩法，但照Robot魂系列慣例，都會取消合體變型玩法，重點加強關節擺姿勢。MR魂衝擊高達亦將短小精悍的身型改為Model長腳，比之前幾款SEED系的MR魂機體更有機械作畫總監重田智的style、更加似Metal Build 風格。

+ 24 + 24 + 24

METAL ROBOT魂＜SIDE MS＞フォースインパルスガンダム 售價：14,300日圓／香港市價約$880

同場睇：MG版 Gundam Mk-V 開箱👇👇

+ 30 + 30 + 30

全文連結：MG Gundam Mk-V高達模型開箱 《聯邦先鋒戰》人氣敵機等足佢34年

同場睇：50部變種Getter 測你是否機戰專家（點圖放大）👇👇

三一萬能俠、EVA、高達、勇者王……大量《機戰》機械人被日本改圖高手混合重組，繪畫超過2200張「混種機械人」，以下50款變種三一萬能俠，看看自己認到幾多隻，是否機戰高手吧！

+ 46 + 46 + 46

同場睇：新MG「肥仔德」11月發售👇👇

人稱「肥仔德」的德天使高達Gundam Virtue，00四子最後一部初期高達，其MG模型終於安排在11月發售，全身爆早可分體出中性高達。

+ 2 + 2 + 2

同場加映：7月BANDAI模型精選作品：SD新作平靚正（點圖放大）👇👇

+ 125 + 125 + 125

8月9月其他新模型：暑假新高達｜30款模型新作檢閱 RG Hi-Nu Gundam/夜鶯/FRS阿極陀