$5000消費券｜2021下半年60款高達模型圖鑑　Hi Nu／德天使／古鐵

遊戲動漫
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$5000消費券快將於7月登記，分8月、9月兩期派$2000／$3000，不單可合併使用，有效期更長達五個月。現在的超合金玩具2、3千蚊都很平常，5000元兩隻也未必夠錢買；不如改買模型砌高達！

以下精選了7月至12月60款新作，每月都有注目作：HG夜鶯、《遊戲王》千年積木、RG Nu Gundam、德天使高達、《超時空要塞》SD韋基利、OG古鐵，即Check哪款合你心水。

👉👉7月10款精選新模型／夜鶯最大盒（點圖放大）👇👇

（共35706日圓／約$2500港元）

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👉👉8月7款精選新模型／炭治郎都有得砌？（點圖放大）👇👇

（共10948日圓／約$770港元）

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👉👉9月6款精選新模型／RG海牛必買（點圖放大）👇👇

（共16258日圓／約$1140港元）

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👉👉10月20款精選新模型／SD韋基利復刻（點圖放大）👇👇

（共47223日圓／約$3300港元）

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👉👉11月7款精選新模型／MG肥仔德唔買點得（點圖放大）👇👇

（共26598日圓／約$1860港元）

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👉👉12月10款精選新模型／000拉打最型（點圖放大）👇👇

（共29590日圓／約$2070港元）

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全60款買齊都只是10000港元左右，用消費券已可補貼一半，存貨夠你砌到2022年！😂😂😂

同場睇：RG Wing Gundam 開箱報告（點圖放大）👇👇

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原文連結：開箱｜RG Wing Gundam飛翼高達模型　新設計背翼隱藏玩法扮韋基利

同場睇：METAL ROBOT魂Z高達開箱 合金料足唔足？（點圖放大）👇👇

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原文連結：METAL ROBOT魂Z高達｜炒價$1800日本斷市　開箱分析是否物有所值

同場加映：開箱Metal Robot魂｜衝擊高達Impulse Gundam｜配件重現名場面👇👇

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全文連結：開箱Metal Robot魂｜衝擊高達Impulse Gundam｜配件重現名場面

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