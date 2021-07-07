撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-07-07 14:42

【Switch 遊戲推薦2021】PS5 Xbox改潮換代無甚新作，反而數數手指，任天堂Switch在2021頭半年已經有大量好game，除了7月推出的《蠟筆小新 我和博士的暑假》、《薩爾達傳說 禦天之劍HD》，再選上半年10款必玩之作！

悠閒派：《蠟筆小新 我和博士的暑假》釣河魚捉甲虫超治癒

《蠟筆小新》新電影8月上映，小新迷頂癮的話先玩這款《クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』》，話說廣志要到九州出差，小新一家齊齊去了熊本阿蘇山的親戚家中渡假，這裡沒有遊戲機、tablet玩，小新變成野孩子，在森林、後山通處釣魚捉甲虫，既可愛又悠閒、滿滿的童年回憶。（7月15日發售／日文遊戲／6580日圓）

《蠟筆小新 我和博士的暑假》 山上有咩玩？（點圖放大）

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遊戲以熊本阿蘇山實景照製作，早前官方更上載了多款風景wallpaper。

好動派：《薩爾達傳說 禦天之劍HD》體感斬擊

2.《薩爾達傳說 禦天之劍》Legend of Zelda Skyward Sword HD（宣傳圖片）

高清重製Wii時期一款《薩爾達傳說》，既要體感操作fing掣斬怪，同時《禦天之劍HD》也是一款有劇情要解謎的「足本」《Zelda》，足夠玩整個暑假。Switch版亦可以改用傳統十字掣+推蘑菇方式玩，不怕fing到手斷。（7月16日發售／中文遊戲／＄429）

點樣體感打RPG？（點圖放大）

10款不能錯過的Switch 2021上半年佳作（點圖放大）▼▼

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同場加映：2021年7月遊戲發售時間表（按日期排列）▼▼

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原文連結：2021 7月遊戲發售表 薩爾達等15款Game必玩 附PS Plus免費遊戲

同場加映：《機戰30》今年內推出《超力電磁俠》好耐冇見！其餘名單7月會再公開！！▼▼