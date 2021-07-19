【電子消費券／5000蚊／手遊／手機遊戲／課金／Android／iOS／打機】政府派5000元消費券，相信大家都在想這5000元要如何使用；原來消費券不單可用於本地購買，亦可以用來在手機遊戲中課金。



$5000電子消費券一樣可以手遊課金？

政府派發的5000元消費券表面上只能於本地商戶消費，但只要運用一些小技巧，就能將消費券用於手機遊戲課金，對於有玩開手遊的玩家來說幫補非常多。（畢竟課一單就已經800元了...）

電子消費券也可用於手遊課金

按圖放大$5000消費券 四大平台手遊課金方法👇

+ 15

同場加映：2021年上半年必玩手遊15款推薦👇👇

不經不覺2021年已過了一半，今年手機遊戲市場再一次爆發性增長，有多款重量級大作推出，不論玩家人數還是課金量都非常驚人。以下整理今年必玩手機遊戲，不怕無Game玩！適逢政府派5000蚊消費券，正好可用來課金。以下介紹2021年15隻必玩手遊比大家消費：



+ 16

全部15款必玩手遊睇全文：$5000消費券｜《賽馬娘》課金不再手緊 2021上半年必玩15款手遊

同場加映：2021年暑期必玩20隻PS4 / PS5遊戲👇👇

就快到暑假加上政府派5000元消費券，但又受疫情影響戶外活動始終有限制，結果而言自然是買Game在家大玩特玩最fit又最消磨時間。以下介紹2021年暑期必玩PS4 / PS5遊戲20隻：



+ 19

全部20款玩必大作請睇全文：$5000消費券必買 FF14／DARK SOULS 3 2021暑假20隻必玩Game