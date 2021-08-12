《新·福音戰士劇場版：終》(シン・エヴァンゲリオン劇場版:||) 終於在8月13日上架啦，雖然Netflix沒播，但原來香港人一樣可以合法而且免費睇正版！事關《終》及全套「新劇場版」序．破．Q，8.13起於全球240個國家的「Amazon Prime Video」平台獨佔上架，更會有11國語言配音，包括中文。即教你如何在香港：免費合法收看！



《新·福音戰士劇場版：終》Prime Video版將有多國字幕及配音，明日香會大叫「你是笨蛋嗎！」

Amazon Prime Video 是亞馬遜的串流／網上租片買片平台，在不少國家更有獨家合拍劇集／電影，原來香港都一樣可Amazon Video，8月13日一樣可以看到《新・福音戰士劇場版:||》，即教你開戶方法。

6 個Steps 教你香港免費睇《新・福音戰士劇場版:||》（點圖放大）👇👇

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同場加映：香港Prime Video有咩獨家動畫好睇？

如果不是因為《EVA新劇場版》，很多香港人都不知道可以在本地看prime video，那究竟42蚊月費有甚麼好看？以下5套動畫，香港未有其他正版平台播放。



溫提：《新・福音戰士劇場版:||》8月13日才上映，最好等到當時才開戶，用盡7天免費收看期。另外，如在試看期完結前忘記解約，就會加收月費，小心。

同場加映頂住癮先：EVA 新劇場版:終 開幕片頭12分鐘圖文解說👇

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原文：《EVA新劇場版：終》評價兩極 網民因這劇情 爆血管兼賤賣精品

同場加映：「EVA之父」庵野秀明紀錄片爆10秘密

《新·福音戰士劇場版 終》監製庵野秀明接受NHK電視長達4年的貼身追訪，自爆曾因EVA被網民傷得極深，兩度想自殺！又首度親口在電視節目中講出老父往事，對他的創作之路影響甚鉅。



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原文連結：福音戰士劇場版終｜庵野秀明紀錄片爆10秘密 曾崩潰失蹤更想自殺