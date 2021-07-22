《太鼓之達人》期間限定主題餐廳登陸樂富廣場！多個打卡位、必試美食及精品旋一細數！今年剛好是《太鼓之達人》誕生20周年紀念，聯乘Fullhouse Kitchen滿屋廚房期間限定主題餐廳正式於樂富登場，小咚與小咔帶給各位大小朋友無盡的歡樂！今次就讓記者立刻帶大家入場，看看多個打卡位、必試美食及精品等。



2001年首款《太鼓之達人》於街機上推出後大受歡迎，接連在不同的家用主機推出遊戲，而且更不斷加入熱門新歌，人熱不減。今次適逢20周年，聯乘Fullhouse Kitchen滿屋廚房期間限定主題餐廳於樂富廣場登場。由即日至8月尾，各位太鼓fans、gamers都可以前往於美食與玩樂融合而為一的餐廳體驗。

期間限定主題餐廳以《太鼓之達人》為主題，打造全新多款美食，當中包括最具人氣的《咚咔二人餐》及《太鼓朋友四人餐》，隨餐更附送太鼓之達人限定精品。而且甜品由官方獨家授權，以太鼓之達人的靈魂人物 - 小咚及小咔外貌為藍圖製作而成，十分可愛。享用美食之前，可以用隨蛋糕附送的小木鎚敲擊表面，體驗太鼓敲擊！

第一個打卡位就在門口，大大的小咚及小咔讓fans集郵。

👇👇即睇5個《太鼓之達人》主題餐廳打卡位👇👇

+ 6

👇👇《太鼓之達人》主題餐廳各種限定美食及餐牌👇👇

+ 18

除了好玩又美味美食外，還化身成「太鼓之達人」誕生二十周年紀念限定商店，推出多款全球首發的《太鼓之達人》主題精品。包括太鼓自動開關雨傘、太鼓抱枕、以及太鼓真空保溫瓶等。

👇👇多款現場限定的太鼓精品👇👇

+ 13

《太鼓之達人》× Fullhouse Kitchen 滿屋廚房期間限定主題餐廳



地址

九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場3203-3204號鋪

營業時間

星期一至五: 上午11:30 – 晚上8:00 (Last Order: 7:45pm)

星期六、日及公眾假期: 上午11:30 – 晚上9:00 (Last Order: 8:45pm)

同場加映：東京奧運2021 即將開始，開Switch、拎起手機玩奧運／體動電子遊戲。以下除介紹Olympic 2021官方電子遊戲，還精選了多款好玩的動運games！



【01】《超音鼠 2020東京奧運》手遊 每日有免費項目玩

由SEGA開發的東奧game，由他們的藍色刺蝟《Sonic The Hedgehog 超音鼠》使主角，除了跟吹實規的一般項目，更有些天馬行空的Sonic版「EX競技」如Tokyo Skytree跳高，玩法簡單只需長按／連按，可在迫車時單手把玩。(iPhone／Android平台）

+ 2

睇更多 👉東京奧運Switch／手遊用Mario短跑跳水 10款好玩免費體育遊戲

同場加映：譚仔三哥 Ian陳卓賢＠MIRROR 廣告經典手機｜譚仔三哥米線日前推出新廣告，其中男、女主角分別由 MIRROR 的 Ian 陳卓賢以及小薯茄的阿冰出演，另外還有 ViuTV 經理人花姐粉墨登場，叫網民大呼驚喜。



除了令人眼前一亮的 Sharp 903SH，譚仔廣告片中尚有 4 部令人回味無窮的經典手機作品，不知各位又可否一一認出？👇👇👇按圖放大看譚仔新廣告 5 部經典型號手機👇👇👇

+ 2

睇更多 👉Ian陳卓賢譚仔廣告｜5部舊手機客串 呢部Sony機當年一定擁有過