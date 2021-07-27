奧運2021｜張家朗選手為香港隊在東京奧運奪得男子花劍金牌，全城滾動！看畢決賽已即時「技癢」，立即下載了劍擊（fencing）手遊感受一下刀鋒決鬥的刺激感覺！此外，還有3款好玩的劍擊遊戲推介，全部打爆機或者可在下屆成為「193劍神」張家朗接班人！



（設計圖片）

▍FIE Swordplay（iOS／Android平台免費手遊）

由國際擊劍總會 (Fédération Internationale d'Escrime)監修的免費手遊，可以從簡單的遊戲中簡單了解賽規，3D背景重現賽場風景，體驗真正劍擊比賽的氣氛。操作非常簡單，熟習控制劍手前後移動，使出輕／重兩重攻擊及擋格；比賽規則簡單過一般比賽，如鬥快得7點過版，也有「搶先刺中對手」、「連續得分」等特殊要求。

（FIE Swordplay 圖片）

國際擊劍總會監修．玩完即想學劍（點圖放大）

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▍Switch Mario ＆ Sonic AT 2020東京奧運（奧運期間特價 $278/下載）

Switch版《瑪利歐 & 索尼克 AT 2020東京奧運》有任天堂Mario系列及SEGA 超音鼠系列角色，34款運動項目一買即玩：有田徑、體操、滑水、拳擊、球類、極限運動，當然還包括劍擊！你可以用fing JOY-CON手掣方式體感揮劍，將Mario當成張家朗，1vs1在奧運場地進行劍擊決鬥！

真正奧運劍擊比賽（點圖放大）

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▍Hellish Quart 地獄劍擊（Steam遊戲／USD $16.99）

《Hellish Quart》是一款單對單劍鬥遊戲，開發商「Kubold」曾參與《Witcher III》的製作、非常熱愛「格劍」，特別以motion capture技術重現真正的17世紀古老歐洲劍技。game入面收錄多國民族風格各異的真實劍技，有細劍（Rapier）、彎刀（Saber）、長劍（Longsword）、雙手劍。操作上當然比手遊更細膩，有很多細節技巧需要學習／訓練，最大特色是沒有「血量」、一擊必殺！相當之有決鬥感覺的刀劍格鬥遊戲。

（Hellish Quart 地獄劍擊 截圖）

歐洲古風真實劍決（點圖放大）

▍薩爾達傳說 禦天之劍HD（Swtich遊戲 ＄429）

《薩爾達傳說》綠帽劍士林克是人氣極高之的任天堂角色，移植自Wii的Switch新作《禦天之劍HD》不是單純的動作RPG解謎遊戲，還需要學習以JOY-CON手掣進行體感劈擊、盾防，可算是Switch唯一可體驗體感劍擊的遊戲。

2.《薩爾達傳說 禦天之劍》Legend of Zelda Skyward Sword HD（宣傳圖片）

點樣體感劍擊？（點圖放大）

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▍侍魂曉 Samurai Shodown（PS4/XBOX/Steam/Switch）

張家朗在日本奪得劍擊金牌，不禁會令人聯想起日本古代的武士刀決鬥。所以要推介你玩SNK經典系列《侍魂》的最新作《侍魂曉 Samurai Shodown》，當中的女劍士Charlotte正是使用西洋細劍，以突刺為主要攻擊的角色！

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同場睇：東京奧運︱Netflix重溫10套運動動畫

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原文連結：東京奧運︱10套運動運動動畫《排球少年》《男兒當入樽》套套熱血