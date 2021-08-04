【消費券／Switch／PS5／PS4／支付寶／Wechat Pay／Tap n Go／手續費】消費券正式派發，相信不少人都會考慮用來購置Switch或PS5等遊戲主機，《香港01》科技玩物記者昨日（8月3日）到訪22間遊戲店、連鎖電器店及百貨公司，看看哪間店的主機售價最划算。



買Switch / PS5主機須留意兩大陷阱

在比較哪間遊戲店買主機最划算之先，有幾個位提醒一下讀者們。根據記者觀察，在遊戲店（Game shop）購買主機時需要留意兩大陷阱：

第一是有沒有需要連配件（如Mon貼、主機套等）或遊戲一起購買。不少遊戲店會將Switch主機和Mon貼、主機套綑綁銷售，而他們可能會為Switch主機標一個相對較低的價錢，但這個價錢是未包Mon貼的。

更有店鋪會「自動自覺」為買機人士貼Mon貼，到Mon貼拆開時已「不能不買」，最差的情況更有可能因為一張Mon貼被屈數百港元。因此不論買Switch還是PS，記得先問清楚要不要跟配件買及配件的價錢，以「總價錢」來格價。

不少店鋪會以將PS5標上較低價錢，但要買家同時用數百元，以購買淘寶只售數十元的散熱底座等配件，計返總數其實沒便宜，甚至比市價更高。

另有網上傳言指，有無良商店將二手/回收的Switch當成全新貨品賣給客人，雖然不知道事件可信性及黑店的數量，但如果很有疑慮，就應該去任天堂指定的分銷店買機。

按圖放大22間商店Switch / PS5價格及付費平台對比👇

價錢等有機會更改，一切以店方提供為準（更新日期：8月4日）

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