【隨年代變可愛動漫角色】動漫畫風會隨年代轉變，而作畫水準、使用工具/技術等亦都會進步。不過動漫角色就很常出現「不會老」及不時「Reboot」的情況。有日本網民就舉出了例子相當有趣。



（Twitter@siroumaru96）

日本網民ビリー・モーガン（@siroumaru96）早前出Tweet貼出了四張圖片，分別是《鬼太郎》、《多啦A夢》、《暮蟬（寒蟬）》及《One Piece》的角色在不同年代的分別。因為實在相差太遠，所以引來了網民討論，更一起列出更多例子。

鬼太郎的貓女，完全變成了可愛傲嬌角色了（Twitter@siroumaru96）

👇日網民舉例 隨年代變可愛動漫角色（點圖觀看）👇

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看了一大堆日本動漫角色的轉變。如果我們要數華人題材的話其實都不少，最易舉例就是《仙劍奇劍傳》的趙靈兒了，舊版有仙氣，新版直頭出抱枕。

（仙劍奇俠傳截圖／大宇資訊）

趙靈兒抱枕（大宇資訊）

👇中川翔子36歲比堅尼超正身材 1日200萬點擊👇

【中川翔子水著比堅尼】2000年代把御宅族文化打進藝能界，超級宅女中川翔子近期爆紅。原因便是她去江之島玩，展露出久違了的水著比堅尼。36歲的她仍保持魔鬼身材令一眾網民非常驚訝，YouTube點擊一天已破二百萬。



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