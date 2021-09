【Call of Duty/決勝時刻/使命召喚】在全球人氣極高的第一身射擊遊戲系列《Call of Duty》系列最新作《Call of Duty: Vanguard》決勝時刻:先鋒將於11月5日推出,遊戲早前舉行媒體搶先試玩活動,《香港01》科技玩物頻道亦受邀參加,以下為感想。



注: 以下感想以PS5版本為準

重回二戰主題 延續出色射擊手感

相信有玩開《Call of Duty》系列的玩家都會知道此系列是由數個工作室輪流開發,才能像現時般以每年一作的速度推出新遊戲,而今集《Call of Duty: Vanguard》決勝時刻:先鋒就是由Sledgehammer Games操刀;主題就回到大家最喜愛的二戰,設定在二戰剛結束後不久的時間。

宣傳圖中間的是黑人,不知道是否受近年外國的「政確」風氣影響

雖然工作室不同,但遊戲玩起來整體感覺和之前由Inifinity Ward負責的《CoD: Modern Warfare》非常接近,不論畫面表現還是射擊手感均是如此。而MW在這方面的表現亦是備受肯定(劇情就另一回事了);而且以系列作而言有一貫性也是好事。

地圖和遊戲模式

本作在上市時會有16張傳統玩法地圖以及4張2v2專用地圖;不過試玩中只玩到4張《Vanguard》新地圖「皇家飯店」、「紅星」、「鷹巢」和「加布圖島」。今集的地圖同樣相當立體,很多位置都有2層甚至3層結構,進攻路線和戰術都有很多選擇。

6v6對決或48人大混戰,同一個地圖在不同規則下,玩法和體驗也完全不一樣。



另外也玩到了新模式「巡邏戰」:基本玩法和據點戰一樣要雙方要搶佔據點獲得分數,但不同處是巡邏戰中的得分區域會不斷改變位置,想搶分就要跟隨著巡邏點不斷移動。由於得分點會不停移動,很容易出現得分點移到毫無遮掩的開放位置,演變成激烈的搶點血戰,而伏擊位置也會隨得分點移動不斷變化,是一個十分dynamic的模式。

「槍匠」改槍玩法極豐富 但亦可能構成壓力

槍匠是《Modern Warfare》開始推出的新系統,來到Vanguard提升至現在最多有10個配件欄位可供改裝,使武器性能產生變化來對應不同場面,其中一些武器甚至連所使用的彈藥和口徑都能選擇,如霰彈槍就有「獵鹿彈」可選等,不同子彈及口徑會有不同火力、初速和射程等性能差異。

連子彈都能選擇的射擊遊戲並不多,在改槍和武器的自由度上值得稱讚;但是各個改槍配件都需要累積槍械經驗等級才能解鎖,而有等級和沒等級的槍械性能差距是差天共地(尤其是頭幾個LV,連瞄準鏡都沒有時是非常辛苦),如果不是Day1開始玩,或者想練新槍時,就有機會被對方用已改滿的強力槍械壓制。

總結:二戰版MW 試玩後暫時感覺《Vanguard》是二戰版本的《CoD MW》;在後者的基礎上深化了客製系統及玩法。如果喜歡MW的多人模式,相信你在Vanguard也會玩得十分盡興,唯一就是希望戰役(Campaign / 單人模式)的故事不要再爆死了。

