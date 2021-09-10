【PS5 蜘蛛俠2／狼人／銀河守護隊】早前不參加E3的Sony，在今次PlayStation Showcase 2021終於重鎚出擊。除了像《God of War: Ragnarok》的重磅發布，今次更有3款Marvel遊戲同場出現，看來漫威迷也要考慮入手PS5了。



兩作舖陳的大彩蛋終於回收（上集 Spider-Man 截圖）

是次PS Showcase就分別公開了《Marvel’s Spider-Man 2》蜘蛛俠2、《Marvel’s Wolverine》狼人，以及提供早前已公布、快將推出的《Marvel’s Guardians of the Galaxy》銀河守護隊（星際異攻隊）。

首先蜘蛛俠2方面，之前外傳集數的黑人蜘蛛俠Miles Morales結尾的彩蛋終於回收，就是看到眾望所歸的毒魔Venom登場。有相當大機會正是兩集中不斷舖陳的Peter好友Harry。毒魔的配音更是由Tony Todd擔任，即是電影《糖果人》的演員以及《變形金剛》中墮落金剛的配音。

雙雄上集曾被犀牛人力壓，今次打毒魔得唔得架？（Marvel／Insomniac Games）

在Trailer中亦看到兩位蜘蛛俠合作迎敵，Peter Parker使用了Iron Arms巨爪裝備，首作時這個只是裝飾用途，來到今集可能變成實戰元素。而Miles Morales就使用其象徵性的生物電，除了橙色還有一記藍色的投擲，二人大概都有各自強化。在上集彩蛋中除了毒魔，同場還有綠魔及蜥蜴人，不知道會否在今集一一對上。遊戲預定會在2023年推出及PS5獨佔。

👇PS5《Marvel’s Spider-Man 2》蜘蛛俠2 靚圖👇

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而另一款可能更令人注目的便是狼人，同樣是由Insomniac Games製作。畫面只見到狼人的背影以及伸出鋼爪的一幕。團隊表示狼人一早已是Insomniac、SIE、Marvel成員一起尋找蜘蛛俠以外發展的討論題目。幾年後真的成事非常興奮，而且團隊有大量的狼人鐵粉，喜歡他是因為狼人與蜘蛛俠一樣「兩位英雄都義不容辭地為弱者挺身而出」。遊戲目前處於早期開發階段，未有推出日期，預定也是PS5獨佔。

團隊亦表示會有感性敘事及前衛玩法（Marvel／Insomniac Games）

👇PS5 《Marvel’s Wolverine》狼人靚圖👇

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最後就是即將於10月26日推出，有PS4及PS5版的《銀河守護隊》，由知名開發新生Tomb Raider及Deus Ex的Eidos Montréal製作。是次Trailer展示了遊戲中的一大勢力「宇宙真理教」、流暢及爽快的動作射擊，能夠變形進化的槍械，還有揭示了幾秒乘戰機在宇宙戰鬥的部份。反應比上次好了很多。當中也展示了作品荒誕搞笑的部份，狗外觀的科斯莫正是心靈感應者及知無領域的警衛隊長。

有幾秒揭示控制宇宙戰機，射擊及橫向翻轉（Marvel／Eidos Montréal）

👇PS4/PS5《Marvel’s Guardians of the Galaxy》銀河守護隊靚圖👇