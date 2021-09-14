【FIFA／C朗拿度／美斯／足球／PS4／PS5】一年一作的足球遊戲系列《FIFA》最新作FIFA22將於10月1日推出，遊戲中各球星的能力向來是機迷、球迷的關注焦點之一，最近官方就一口氣公開了22位頂尖球員在本作中的數值。
22位全為頂尖球星 C朗非世界第一
C朗拿度早已是球壇名宿，現年36歲的他以現役足球員來說無疑已是高齡，但C朗出名嚴於律己、永不怠慢操練和身體管理，才讓他以此年齡仍然保持世界頂級的實力，參興最頂尖的聯賽。不過FIFA 22就似乎不再認為C朗的能力是世界第一，遊戲中有兩位球星的整體能力比C朗高，另外還有4位和C朗看齊。
按圖放大FIFA 22最強22位球員能力值
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FIFA 22最強22位球員能力值速覽（詳細6項能力數值請看圖輯）
美斯 - 93
利雲度夫斯基 - 92
C朗拿度 - 91
迪布尼 - 91
麥巴比 - 91
尼馬 - 91
奧比歷克 - 91
簡尼 - 90
簡迪 - 90
紐亞 - 90
安德烈·達史特根 - 90
沙拿 - 89
當拿隆馬 - 89
賓施馬 - 89
雲迪克 - 89
甘美治 - 89
孫興慜 - 89
艾利臣 - 89
高圖爾斯 - 89
卡斯米路 - 89
艾達臣 - 89
沙迪奧·文尼 - 89
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