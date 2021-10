【各地最討厭遊戲公司/科企報告】要說不喜歡的遊戲廠商,大家會想到哪一個?EA?UBISOFT?還是KONAMI?最近外國Rave網站就進行了一個調查,查出包括香港在內,全球各地區網民最不喜歡的遊戲公司、科技巨擘等。



Rave Reviews使用了SentiStrength分析工具,接觸了過百萬個與品牌有關的Tweet,調查其正面及負面反應,並計算出各地網民的Hate Rate討厭程度。一共製作了「The Most Hated Brand」、「The Most Hated Gaming Brand」、「The Most Hated Fast-Food」及「The Most Hated Big Tech」四大圖表。本篇就集中講遊戲公司及科技巨擘。

外媒調查了各地用戶討厭的遊戲公司,UBISOFT佔了大比例(RAVE)

遊戲公司方面,UBISOFT「壓倒勝」地受最多地區的網民討厭,佔據了23地區包括有德國、意大利、法國、新西蘭、南非、巴西等。當中最憎惡它的是奧地利Hate Rate高達93.33%。

👇詳細睇 各遊戲廠/科技巨企被討厭情報、原因猜測👇

+ 10

在遊戲調查方面,比較莫名其妙的是以上報告竟然完全沒有幾間大廠。像是《Anthem》的EA、《Diablo Immortal》及性醜聞的Activision Blizzard、中止開發《Scalebound》的Microsoft、《The Last of US 2》的Naughty Dog等,都是不少機迷們痛恨的大事。

來源:Rave

👇Switch OLED 靚芒新機 外型/細位速睇(點圖觀看)👇

+ 33

Switch OLED 新機更多詳細報告:Switch OLED實試|螢幕/喇叭/容量升級 一文看是否值得入手