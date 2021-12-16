LCX街霸期間限定店｜今晚三點尖東海邊，大家終於可以𥄫住春麗，因為在海港城LCX，有個《Street Fighter 街頭霸王》期間限定店，為期兩個月，不單只有大量精品發售，場地設計仲非常有80年代金星、靈機「機竇feel」，聖誕去尖東打卡，可以順便上去拍些有型、有趣的直直Bird極、阿力Cool怪相，IG Like爆！



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八十後無人不玩的格鬥街機《Street Fighter》(街頭霸王／快打旋風)，在即日起至2022年2月15日於尖沙咀海港城LCX舉行Capcom日本官方授權的期間限定店。現場有大量街機實物、掛滿各種遊戲畫面背景及街霸人物介紹圖，更有珍藏級的從未曝光經典手稿，令你尤如走入80年代機鋪，在前面扮「直直Bird極」、「阿力Cool」影相打卡，玩味一流。

呢個Super版揀人畫面勁大張，打卡一流。

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60款「香港味」街霸紀念品

而主題店另外設計了超過60款富有香港元素的街霸商品，比如下圖中的香港當鋪光管招牌風「街霸」logo海瓶器，就超級MK好鬼有feel，價錢由$85至$439不等，適合用來聖誕節party交換禮物。

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同場還優先發售全亞洲獨家設計「街霸」角色盲盒，一共六位主角造型和兩個隱藏造型。

同場還優先發售全亞洲獨家設計「街霸」角色盲盒，一共六位主角造型和兩個隱藏造型

Street Fighter街霸35週年期間限定店 詳情



日期：2021年12月11日至2022年2月15日

地點：尖沙咀海港城LCX