全新PlayStation Plus計劃挑戰Game Pass｜分4種月費百款遊戲任玩

PlayStation Plus放題任玩新月費．4種Plan分析邊個最抵｜Xbox Game Pass帶起一個月費遊戲任玩的潮流，微軟更一步步收購大量遊戲廠增加任玩遊戲的陣容，成為Xbox Series X 反攻PS5的利器。近日SIE終於公開4個全新PlayStation Plus月費計劃，一齊睇睇有甚麼選擇，你又覺得是否夠力與Xbox Game pass一戰。



4種月費，可玩PS1、PS4、PSP經典作品

一係唔出，PS Plus一出就有4個plan，最吸引是可以玩到初代PS、PS2以及手提機PSP的經典作品。至於PS5發售時推出的PlayStation Now已成歷史並整合到全新PS Plus計劃內。

4種月費各自包咩？

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暫時Sony並未公布支援新版PS Plus的遊戲名單，很難分析其吸引力。當中可以串流玩PS3的PLAYSTATION PLUS PREMIUM計劃，一如香港沒推出PS Now串流任玩服務，同樣不提供，如果想要玩PS3作品，可能要開日本PS Plus戶口了。另要小心，它並不可以像Xbox Game Pass一樣跟朋友／家人share玩。（各計劃將於6月起陸續在不同地區推出，香港區推出日末定）

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL / PLAYSTATION PLUS 基本



福利：享有與目前的PlayStation Plus會員相同的福利，例如：

每個月可以下載兩款遊戲／獨家折扣／保存遊戲的雲端儲存空間／多人線上遊玩的存取權限。現有PlayStation Plus會員的福利在這個層級沒有任何變更。

香港收費：每月HK$ 48 / 每季HK$ 128 / 每年HK$ 308（PlayStation Plus 基本會員只需繳交與目前PlayStation Plus會員相同的費用。）

PLAYSTATION PLUS EXTRA / PLAYSTATION PLUS 升級



享有基本層級的所有福利，新增多達400*款廣受歡迎的PS4和PS5遊戲，包括PlayStation Studios和第三方合作夥伴的暢銷作品。可下載並遊玩升級層級的遊戲。

香港收費：每月HK$ 75 / 每季HK$ 215 / 每年HK$ 515

PLAYSTATION PLUS PREMIUM / PLAYSTATION PLUS 尊貴



福利：享有基本和升級層級的所有福利，新增多達240*款額外遊戲，包括：透過雲端串流提供PS3遊戲。提供在初代PlayStation、PS2和PSP世代中，深受喜愛的經典遊戲串流與下載選項。供期間限定的遊戲試玩服務，可讓客戶在購買部分遊戲前先行試玩。

香港未提供此服務，日本收費：每月1,550日圓/每季4,300日圓/每年10,250日圓

PlayStation Plus Deluxe / PlayStation Plus 高級



不支援雲端串流的市場，價格比尊貴略低，可讓玩家下載和遊玩在初代PlayStation、PS2和PSP世代中深受喜愛的經典遊戲，並提供期間限定的遊戲試玩服務。會員也將享有基本和升級層級的權益。當地價格根據市場而有所不同。

香港收費：每月HK$ 85 / 每季HK$ 239 / 每年HK$ 599

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