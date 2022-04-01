哆啦A夢真實大雄屋企 回港隔離開始放寬終於有機會去旅行｜最新港府取消了對九個國家的禁飛令；由4月1日起所有由海外抵港的香港居民只要完成接種疫苗即可返港，檢疫期也由原本的14日減至7日。隔離日期縮短之下旅行終於開始變得可能，也開始有「包埋」回港隔離的旅行團出現；等了多年準備好在之後去旅行去個夠本的你，就不可以錯過這個《哆啦A夢》大雄屋企了。



超高還原《哆啦A夢》大雄屋企 打卡影靚相必去

這個名為「野比鎮」（Thị Trấn NOBI）的地方位於越南林同省大叻市，顧名思義就是將這個小區改造成野比大雄家所在的小鎮作旅遊景點，而且還原度超高，影相打卡超一流。如果能以哆啦A夢裡的角色造型或相似顏色的衣著配搭（如黃色衫+藍色褲就是大雄配色）去的話打卡效果更佳。

「野比鎮」（Thị Trấn NOBI）的地方位於越南林同省大叻市

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而且這裡不單是只有房屋外觀，就連建築物內部和房間裝修都有忠實還原，像是大雄的書房以及哆啦A夢覺睡的衣櫃都有再現。在「大雄家」的外面還有一片空地，就是還原平時胖虎和小夫經常聚腳的空地，也設置了經典的三條水管；旁邊還設置了一個隨意門以及一兩個不是來自哆啦A夢的日式建築佈景，整個小區雖然面積不大但每個地方都是神級打卡位。希望疫情早日結束、旅遊再度恢復正常，餓旅行餓了很久的大家都可以玩餐飽。

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同場加映：《哆啦A夢》只需三樣法寶就能實現所有期望 連登網民熱列討論



長青國民動漫《哆啦A夢》（叮噹）即使在原作者藤子·F·不二雄過身二十多年後仍然人氣不減，而《哆啦A夢》最經典的除了多啦A夢、大雄、靜香、胖虎等人物之外，每集登場的各種千奇百趣的法寶當然也為人所津津樂道。最近就有網民在連登上發帖，指整套「哆啦A夢」其實只需要有三樣法寶就夠了。👉👉 連登仔指出哆啦A夢其實只需三樣法寶 網民：唔夠道具點做千幾集