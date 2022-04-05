高達模型走私出境｜現在日本、香港的Gundam模型（Gunpla／鋼普拉）都長期缺貨，香港早前更出現搶購模型搶到模型店女店東受傷的意外。日本方面不斷追加產量、打擊排隊黨，為何情況仍未見好轉？4月3日，有日本twitter用戶出文，指名質疑日本超大型玩具模型網店AMI AMI非法將日本本土的高達模型非法走私出口到中國！



日本網民買不到高達模型，原來被Ami Ami運到中國炒賣嗎？

（標題為原文中提出的指控，並無證據證實）

原文指控來自一篇Ami Ami業績的報導，指這家大型玩具網店的海外訂單營業額高達100億日圓；而近年因疫情令外國的需求進一步增加，營業額更高達175億，Ami Ami更轉型成物流公司Hobby EC、擁有自己的貨船，所以在各國物流基本停滯的情況下，他們仍然可以做到外國生意。而Ami社長在訪問中提及，當中大部份都是「塑膠模型」。該發文者就質疑，世界各地已經lockdown，為何Hobby EC仍然能夠成功出口模型？又指AMI AMI 2018年已在上海開設兩家子公司，懷疑它們將本來供應給日本用戶的高達模型，轉運到中國大陸炒賣。

日本玩具店Ami Ami被指涉嫌走私高達模型

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該貼文質疑AMI AMI 大手將高達模型輸出到外國、並未得到BANDAI許可，可說是走私出境（原文為「密運」），指控嚴重且跟中國扯上關係，自然惹火！貼文一出有多達12,500人轉載、且留言者眾，引起各地模型迷熱論，然而原文與不少轉推，在不足24小時後都集體刪文，難道是被受打壓？即來看看事件經過！

AmiAmi被指控走私高達模型事件整理

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排隊黨問題更嚴重

其實比起代理將貨品轉出外國，日本玩家面對更嚴重的問題是排隊黨、轉售屋大手掃走高達模型，再放到拍賣網炒賣。日本各零售店千方百計踢走排隊黨，Bandai亦追加了產量，他們近日更宣布不再公布新模型的發售日，以及再版模型的到貨時間表，令炒家及排隊黨無法提早安排人手搶貨。

日本玩家面對更嚴重的問題是排隊黨、轉售屋大手掃走高達模型，再放到拍賣網炒賣。

難以證明Ami Ami支持轉售炒賣

看畢已經刪除的原文backup，似乎欠缺真正有理的證據。留言及轉推的網民，並非全都支持發文者、質問的也不在少數；首先，Ami Ami社長只是提到輸出Plastic Model塑膠模型，不一定就是高達模型。而且，轉運水貨玩具出口從來都存在灰色地帶，Ami Ami 沒有先照顧日本玩家，帶頭將貨品轉售到海外，雖然會被當地用家責難，也只是營商道德上的責任，以犯法、走私去指控未免過火，加上事件有「中國」這重口味調味，給人感覺是想煸動買不到高達模型的網民，將仇恨轉到批發商身上。



ami ami 網頁截圖

如果這行為是犯法，Ami Ami相關商品理應下架，但Ami Ami的海外英文版網店，現時仍然可以購買到Gundam 模型及Metal Build figure。

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