消費券上網買高達模型、Metal Build、真骨雕｜現在的玩具figure動輒就一、兩千港元、那有錢！今個月有消費券，終於可以豪一豪，除了出旺角行商場，上網一樣可以買到不少日系模型玩具，更可用Tap & Go 消費券付款。



先「付」未來錢

由於消費券只可用於本地商戶，所以你不可以用在Amazon等海外購物網，不過香港都有不少玩具網店的，大部份也接受預訂，並可以消費券中的Tap & Go平台（部份需要連接apple pay）付款；有玩開日本玩具應該知，現在的高達、幪面超人figure，要早半年甚至1年訂購，否則有機會在推出後「高追」貴價現貨，現在以消費券訂貨，變相延長了10月使用限期，預早買定年尾甚至出年的玩具。

例子：真骨雕古迦 Titan Form



比如一隻$665元的真骨雕古加，現在4月先以消費券支付300蚊訂金，8月收貨時再付$365。

孤注一扭網店截圖

試一次你睇

預訂的方式都是大同小異，現在以本文介紹的其中一間鋪做次示範。

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有一些網店，需要你先將Tap & Go連結到apple pay才可以付款，請留意。另外，Tap & Go無法用於PayPal，收PayPal的網店可以不用考慮。

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本文所有資訊僅供參考，以店鋪最終決定為準。

消費券 2022 八大常見 Q&A