潤羽露西婭中之人初玩原神引發炎上事件 結局竟然神反轉｜原神在日本大熱，不少實況主都會直播原神，而當知名人氣實況遊玩時亦會在日本動漫界引起話題。最近前人氣hololive vTuber「潤羽露西婭」的中之人「みけねこ」就直播自己初玩原神，沒想到竟因而引發炎上事件，而更令人想不到的是今次炎上事件的結局竟然神反轉。



人氣YouTuber玩原神引發熱潮 甚至影響原神玩家生態

人氣vTuber潤羽露西婭（潤羽るしあ）在離開hololive之後，用回以前的YouTube帳號「みけねこ」重新開始配信活動，並在4月9日的直播中首次遊玩《原神》。直播中有提到「想要抽蛋，但是原石不夠了」等發言。

而由於她在遊玩《原神》期間由於未有遮蔽自己的ID，引來許多Fans購買並贈送與她。原神內並沒有贈送禮物或石頭的機制；但是透過第三方課金平台「codashop」，玩家可以為指定原神ID課金，不需要知道該ID的帳號密碼。

想抽蛋不夠石，有熱心fans代課就行了。（みけねこch）

即睇潤羽露西婭中之人みけねこ初玩原神fans瘋狂送石及炎上事件：

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已有網民向原神官方查詢，獲回覆codashop是其官方認証的第三方合作平台，屬合法課金（為其他人課金或者會違反codashop的使用條款，但至少原神方面不會視為非法課金）；相信みけねこ的fans便是透過此渠道為她課金買石。據了解みけねこ在一次直播中已收到超過總值超過4萬日圓的原石，Superchat金額更超過200萬日圓，即使離開hololive後吸金力仍然驚人。

在人氣實況主加入遊玩原神之下，理所當然地該實況主的fans也會有人想加入和偶像遊玩同一款遊戲，早兩日就有一位日本推特網民ななせ（@nns_kokomi）發帖指自己被みけねこ的狂粉騷擾。

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該狂粉在遊戲中的名稱為「ねこ」，據截圖顯示，ねこ向ななせ請求能否幫他提升等級，以便達到等級要求去和みけねこ連線遊玩。然而很快ねこ就表示升級太困難，問ななせ能否直接將帳號賣給他。

ななせ當然不肯賣出帳號，他將和ねこ的對話截圖放上推特，指原神玩家應注意最近可能有這類要求帳戶買賣的情況出現，並且在推文中落了#みけねこ的hashtag。帖文在推特上迅速擴散，很快就傳到みけねこ本人去。

みけねこ亦引用了該推文發帖，惟帖文中不單未有為苦主受其fans騷擾有任何表示，反而怪責其隨意標出自己的名字「令人非常困擾」，指事情和她完全無關，並說「發牢騷沒有問題但請不要將與事件無關的我的名字加進去」。（該推文後來被刪除）

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然後ななせ大概是看到了みけねこ的引用之後，將最初的推文刪除後重貼，而且在新帖文中沒有再加みけねこ的hashtag。

惟事情在みけねこ引用苦主原推文之後已經在みけねこ / 潤羽露西婭的粉絲中鬧大，即使重傳的推文中已沒有再加みけねこ的hashtag，仍然惹來許多みけねこ / 潤羽露西婭的粉絲在該推文中攻擊苦主以及為みけねこ護航。最後ななせ發推表示自己將棄坑原神，並在稍後將帳號下的所有帖文刪除。而在刪除帖文之前他發布一則聲明指自己已和みけねこ和解，

而みけねこ當天晚上另外再發了一則推文「嗚哇真噁心，太執拗了」（同樣在後來被刪除），雖沒有明言但大概就是指重新張貼推文的ななせ或者是為ななせ發聲的原神玩家等。

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的確粉絲的行為不應該由偶像買單、但是像みけねこ這樣不單事不關己，更是「你現在打擾到我」的自私態度，既沒有對苦主的苦況表示一下同情，更沒有呼籲自己的粉絲不要去做類似的騷擾行為等，作為一個公眾人物的形象相當不健康。

由於みけねこ和原神在日本動漫遊戲界都是人氣物，相關事件引起日本推特熱議，以至這一兩日在日本推特均成為熱門話題，みけねこ以及其騷擾原神玩家的粉絲亦被原神玩家「炎上」，みけねこ粉絲和原神玩家均熱烈討論事件。

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炎上事件最後竟然神反轉

但事件的走向卻頗為出人意料，ななせ的推特帳號在今日（4月12日）發出一篇道歉聲明，指整件事均是自己自導自演，和みけねこ沒有任何關係，自己是因為借みけねこ的名字發文可更易在推特上擴散，對於整件事深感抱歉。

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但這份道歉公告又引伸出新的疑問，就是這個ななせ到底是否真的ななせ本人：有網民留言如果是本人的話，請貼出「ねこ」的帳號以証明；然而「ななせ」表示自己已刪除了該帳號，亦忘記了密碼無法再登入作復原。

原神裡並沒有刪除帳號的功能，真想刪除帳號的話，方法是寫信給客服、証明身份之後再經過30日時間後才能刪除；因此「ねこ」的帳號絕不可能在這個時間點被刪除。而即使是申請刪除後，也可以在30日內復原帳號，忘記了密碼的話也可以更改。

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而就算真的沒有任何方法重新登入「ねこ」的帳號，也可以帖出「正身」的原神帳號圖片來証明自己的身份，然而「ななせ」亦未有如此做。因此有人懷疑這個「ななせ」根本不是本人，有可能是某個みけねこ的粉絲冒名頂替，藉宣事件為自導自演以幫みけねこ「洗地」；又或是みけねこ黑反串，希望借扮演「みけねこ粉絲冒名頂替ななせ」來製作みけねこ的黑材料；也可能真的是本人，但是受到威脅或壓迫才不得不作此聲明等。

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當然並不是說事件一定不可能是ななせ自導自演；只是在ななせ以外，推特上還有不少其他原神玩家表示受到みけねこ觀眾騷擾的發帖，如要求在みけねこ遊玩原神的期間借用帳號等，總不可能全部都是自導自演。而且最初炎上的原因，比起みけねこ粉絲帶來的問題，更多的是みけねこ最初「切割式」回應完全置身事外的態度；如果みけねこ在一開始就能更好地回應事件，或者整件事能有一個更好的結局。無論如何，希望所有玩家們都能不再受事件影響、愉快地玩遊戲。

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