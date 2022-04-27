Switch 燒毀半邊仍可玩｜任天堂的主機論硬件規格當然不算強勁，但以耐用性而言卻是業界數一數二，相信不少人家中3DS以至NDS仍然可以開機遊玩吧！？

最近就有網民分享他的Switch主機意外被燒毀半邊，但仍可以正常運作，甚至能玩到《薩爾達傳說－荒野之息》。



Switch燒毀半邊仍可玩荒野之息 注意安全勿模仿

最近內地網民「白t毒物」在百度貼吧「ns吧」中發表帖文，指自己的Switch Lite主機意外被燒毀半邊，連機體內部的電路板都清楚可見。同時他插在主機內的《荒野之息》遊戲卡帶也被波及燒至略為變型。至於意外的成因，白t毒物表示是因為家中電線老化，導致插座起火從而波及了放在附近的Switch主機；當然也有機會不單是電線問題，可能有使用第三方的充電器因而發生意外。

圖片來源：百度貼吧

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即睇網民分享Switch半邊燒毀 仍可啟動玩荒野之息：

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有趣的是該主機雖然看起來已受到「戰損版」程度的損傷，但是仍然能夠正常開機運作；被燒至變型的《荒野之息》卡帶也能繼續使用。從白t毒物分享的照片可見遊戲各處都能正常運用，只是白t毒物表示R掣已經報廢了，導致無法在遊戲中進行射箭的動作。

圖片來源：百度貼吧

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消委會快充火牛實測報告

網民對此反應主要為詫異及有趣，留言「任堅強」、「怎麼做到的」、「居然還能打開」等；亦有人提醒樓主最好將家裡的電線重新鋪排一次，以免再發生火警。

另外提提使用電器務必注意安全，消委會亦曾經推出過關於火牛的實測及五個安全使用貼士，可作為參考。如果你的主機也不幸發生類似事故，就建議絕對不要再開機使用，以免有觸電或火災等危險；還是乖乖地買一部新的吧。

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