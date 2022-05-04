Tifa生日網上湧現大量賀圖 日本PlayStation官方也祝賀｜遊戲界女神、FFVII其中一位女主角「Tifa」蒂法昨日（5月3日）生日，最終幻想7在全球均人氣極高在各地也有大量fans，她的生日自然也為大家帶來大量生日賀圖。



真正遊戲女神蒂法 長年均是人氣Cosplay / 插圖對像

如果和動漫分開計算、單在遊戲界中找一個女神級角色的話，FF7的Tifa蒂法絕對是數一數二之選；一來由當年原版FF7開始遊戲本身已是深入民心的國際級神作，而女主角之一的Tifa不單有齊勁爆身材、姣好外貌、幼馴染屬性以及對Cloud無私的愛，可說是男士理想屬性的集合體。而同時Tifa的格鬥家設定和獨立堅毅的性格令她在女玩家之間也極受歡迎，是很難得一見「男女通殺」的超級人氣角色。

FF7 Remake將Tifa以現代高清模組重現，人氣再創巔峰

👉 2022年四月新番表｜20套必追推薦 人氣漫畫改編、強檔續作均多

5月3日是Tifa的生日，在推特上fans們紛紛貼出插畫、3D CG、Cosplay照或遊戲截圖等為Tifa慶祝生日，以至「Tifa」一度登上推特熱門流行榜，「#HappyBirthdayTifa 」、「#ティファ生誕祭2022」、「#TifaWeek2022」等相關hashtag亦有許多熱門貼文。以下精選一些相關賀圖：

+ 19

👉 消費券課金買Game 八達通Tap & Go各平台均可 交Netflix月費都得

👉 消費券買Game｜4~5月主機遊戲必買推薦20款 Switch Sports/小新

最後值得一提是日本PlayStation官方也發了推文祝賀Tifa生日，適逢最近網上又流傳Sony有機會收購Square Enix，只不知道兩者有沒有什麼關聯呢...

https://twitter.com/PlayStation_jp/status/1521338764957683714

👉 露西婭中之人玩原神fans瘋狂送石 狂粉欲買Acc陪玩引爆炎上事件

👉 潤羽露西婭中之人みけねこLive2D造型公開 吸金即上全球SC榜第一

👉 網民分享Switch半邊燒毀仍可玩荒野之息 注意安全使用火牛5大貼士