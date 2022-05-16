《我叫MT:經典再現-港澳放置版》今日公測｜放置冒險輕鬆自肥

由《我叫 MT》官方動畫授權，「明日世界遊戲 NEXTJOY GAMES」所研發的首款 MT 系列放置手機遊戲《我叫MT:經典再現-港澳放置版》經已在今日正式開服!玩家可分別於Google Play 及 App Store 雙平台免費下載。



《我叫MT經典再現:港澳放置版》是由《我叫 MT》系列的首款放置手機遊戲。在遊戲中，主角哀木涕、傻饅、呆賊、劣人等呆萌角色將全數回歸，與玩家一同冒險。而策略型放置 RPG 玩法簡單易上手，無論是打怪、通關、提升技能等，都能簡單以一指操作。此外貼心的關卡設計也不會有新手過渡期的困擾，讓你不再被卡關困住，不用爆肝玩，只需要輕鬆的邊玩邊笑。

為慶祝《我叫MT:經典再現-港澳放置版》正式公測，即日起只要登入遊戲並完成7日任務即可獲得豐富豪華獎勵，當中包括傳說卡片「炎魔王」，傳說寵物「大小姐」等豐富獎勵，另外《我叫MT:經典再現-港澳放置版》的Facebook粉絲專頁更會每天發放福利碼，合共100抽讓你真正免費爽住玩！記得關住《我叫MT經典再現:港澳放置版》Facebook專頁：https://www.facebook.com/mt.gameone/

．為了部落！《我叫MT》番黎啦！

《我叫MT經典再現:港澳放置版》由《我叫 MT》官方動畫正版授權，不論遊戲劇情及角色設定都基於原作世界觀開發。玩家將再次和哀木涕、傻饅等菊爆大隊角色一起拯救香草大陸，重現經典搞笑劇情。

（我叫MT:經典再現-港澳放置版）

．佛系放置 番工訓覺都升級

《我叫MT經典再現:港澳放置版》主打輕鬆休閒玩法，即使玩家不在線上，金幣、寶箱、資源也能輕鬆拿到手。當你上班、睡覺時，一樣獲得掛機收益。擺脫過往被遊戲控制上線時間的束縛，隨時想玩就玩！

（我叫MT:經典再現-港澳放置版）

．豪華聲優陣容！組成最爆笑配音團隊！

集結最紅人氣YouTuber！微辣、飛夢映画、膠街架組成最豪華，最爆笑的配音團隊，令你在遊戲中與【菊爆大隊】邊笑邊拯救香草大陸！

（我叫MT:經典再現-港澳放置版）

．多職業配搭 組成專屬開荒團

六位主角除了初始職業外，在二轉後職業更會變成12種！玩家可根據戰場變化，隨時靈活變陣，組成你的專屬開荒團，打破戰場局限！

（我叫MT:經典再現-港澳放置版）

．公會協力戰場 成為萬人之王

誰說休閒掛機一定沒遊戲性?全服公會戰場隨時開戰！重現經典奧山戰場，實時佔地爭奪領地成為萬人王。不論休閒還是刺激，同時照顧PVE及PVP玩家需要！

（我叫MT:經典再現-港澳放置版）

遊戲名稱：《我叫 MT：經典再現》

伺服器：香港澳門伺服器

遊戲類型：放置RPG



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