日本網民票選最想移植Switch的3DS / Wii U遊戲 冠軍是這神級音遊｜雖說整體不及NDS的全盛期，但3DS也是一部相當成功的手提遊戲，繼承NDS時代之餘也為玩家帶來了許多經典神作。最近就有日本網站發起投票「最希望移植至Switch的3DS / Wii U」遊戲，一看之下確實很多好Game都未有移植 / 重製...



Pokemon X/Y夠經典 最多人想要節拍神作《節奏天國》

網民選出的3DS作品基本上都是經典之作，上榜的有3DS上的《星之卡比》以及在2019年改編成電影的《神探比卡超》等。值得一提是頭10位作品並非全部都是任天堂自家遊戲，像是Capcom的《雷頓教授》系列、《生化危機傭兵3D》以及Bandai的《超級機械人大戰UX》都有上榜。

2019年神探比卡超改編成荷里活電影時有提過系列有續作，但之後就一直沒有新消息

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即睇日本網民票選最想移植Switch的3DS / Wii U遊戲Top10：



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而排第一的是經典節拍過關遊戲《節奏天國 The best+》，確實節奏天國在玩家之間的評價極高，許多時在網上見人討論舊遊戲、很久沒出續作的系列作時都會提到它；而事實上3DS上的節奏天國 The best+是系列最後一作，之後都沒有新作或移植 / 重製了。雖然很可惜，但現實是節奏天國的銷量和任天堂其他自家系列如Mario、薩爾達、Pokemon、大亂鬥等根本無法相比，在商業層面上不再出新作也是無可奈何。

節奏天國的銷量還不到100萬隻，和隨便都破千萬的Mario、Pokemon、薩爾達根本不在同一個次元。

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