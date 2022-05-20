bilibili被內媒炮轟是線上紅燈區｜充斥色情直播、不雅影片隨手買｜bilibili作為中國最大規模影片網站之一，又曾代理多款人氣手機遊戲，早兩三年更在美國掛牌上市，風頭可謂一時無倆；但往往花無百日紅，bilibili現時面對內地多個新興影片、視頻網站挑戰，長年虧損的問題亦一直未能解決。最近又一宗事件令bilibili的環境雪上加霜，就是被內媒炮轟為「線上紅燈區」，逼得其馬上要肅清旗下的直播空間。



內地評論指bilibili為網上紅燈區 自主肅清直播恐收入大減

稍早時份在中國內地媒體「新腕兒」發表了一篇名為「午夜B站，年輕人的網上紅燈區」的文章，具體內容是指控有人利用bilibili直播進行「涉黃」的「軟色情直播」，以至進一步向觀眾私下提供「特別訂製影片」等，形同「線上紅燈區」；同時炮轟bilibili作為「擁有大量年輕用戶的平台未有聯管為內容把關」，「公然為色情服務提供渠道」、「鼓勵色情直播」等。

文章指一到深夜，在bilibili可輕易找到這類軟色情直播或電台

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即睇內媒炮轟bilibili為「線上紅燈區」指其色情直播攬客付費一條龍：



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文章還表示曾進行「實測」，以新創立的bilibili帳號在半夜瀏覽直播間，發現一打開直播間就已能看到許多「裡面溫暖 快進來」等語帶雙關的直播標題；還很快就找到願意提供訂制視頻等額外服務的實況主，還收到一份列出多款不同種類的特別影片的菜單。由開始瀏覽到獲發菜單的過程只需10分鐘。而在向該實況主訂閱價格較高的月費計劃之後，便馬上收到對方傳來的色情/不雅照片及影片。

「裡面溫暖 快進來」絕對不是雙關語（誤）

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以至於文章表示有不止一位實況主承諾向打賞金額足夠的用戶可在現實（線下）見面進行交易，至於交易內容會是什麼相信也不用多言了。文章將此形容為「B站色情直播，一個從攬客到付費，完全依託於B站，在B站上進行支付的色情產業鏈」。

不過據報導線下見面往往需要2萬人民幣以上，純以金額而言可能直接去現實的紅燈區比較划算

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或許是受此文章影響，bilibili在自己網站進行了「緊急掃黃」，關閉了大量直播間和電台，上傳影片時的審查尺度也更為收緊；據聞有不少直常向的影片up主、實況主被無辜牽連。

最近在內地網上流傳這b站的新「反黃指引」，惟未知真偽

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撇開道德、社會責任或品牌聲譽等問題，肅清直播間令bilibili無法再從「打賞」抽水，亦會令實況主出走去其他平台，從經營角度而言是「人財兩失」，於bilibili沒有太大好處；尤其是bilibili長年虧損，這些「紅燈區」直播的打賞抽成肯定是其貴重的收入來源之一。

然而「網上紅燈區」被踢爆之後bilibili便再也無法隻眼開隻眼閉，畢竟中國近年嚴厲打擊色情以至任何可以和色情扯上關係的事物，遊戲、動漫等的表現尺度也被大幅收緊處處「和諧」之下，bilibili的自肅可說是無可奈何不得不為之。

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現實要反黃，動漫遊戲要和諧，不少人覺得現在的中國可以用一句「不可以色色」來概括。

另一方面無論是中國內外，其實網上已有許多提供成人內容的直播/影片網站，但畢竟普及率和一般主流影片網站有很大差距，因此不少人仍會選擇在一般影片網站中打「擦邊球」來搏取人氣和收入。像是YouTube其實也有不少軟色情直播，像是播放女性喘息或舔耳朵聲音的「ASMR」影片等。當然YouTube會對太過份的頻道及內容進行處理，但或許在一般平台兜售軟色情內容的情況已是一個需要正視的問題了。

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在YouTube可輕易找到ASMR等「軟色情」影片

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