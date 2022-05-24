PS Plus 新Plan 香港 台灣 地區上架 邊類玩家升級最抵 遊戲庫清單｜提供類似Game Pass的遊戲庫服務，全新版本的新PS Plus「Extra」及「Deluxe」已於香港及台灣正式推出，《香港01》科技玩物頻道馬上為大家分析新Plus抵不抵升級以及推薦Plus遊戲庫中值得一玩的佳作遊戲。



To 升 or not to 升：最重要都係有無Game啱玩

相信對於PS玩家來說最主要的問題還是「抵不抵升」和「應不應該升」，這兩個問題的答案其實都一樣，終歸還是由有沒有想玩的遊戲來決定。假設你本身已是PS Plus長期用家、經常使用連線遊玩、雲端存檔等功能，那麼以基本Plus年費308計，升級至Deluxe需要每年額外付291港元；計算上如果PS Plus Deluxe的遊戲庫裡有4~5隻是符合你有興趣想玩的，便可以當成是60~70元的價錢來買一隻遊戲，從這個角度看的話Deluxe也不算太貴。

像是神作《伊蘇8》就算再打折都要100元以上，如果升級了新Plus玩完《伊蘇8》就賺回三分之一的年費了。

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坦白說新PS Plus的遊戲庫陣容不論數量還是遊戲質素都不差，有不少值得的一玩好作品；只是也有一部份是曾經PS Plus每月免費遊戲送過的，對勤力收集PS Plus每月免費遊戲的玩家而言新Plus遊戲庫的吸引力就相對低一些。

要看有沒有遊戲適合自己，首先要知道是新Plus的遊戲庫分成兩個，一個是「Game Catalogue」，是較平的Extra和較貴的Deluxe都可享用的遊戲庫；另一個則是「Classic Catalogue」則是Deluxe專享，收錄來自PS1、PS2及PSP的懷舊遊戲。

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值得一提是Sony將不少舊遊戲的Remaster版如「重力少女」、「Batman: Return to Arkham - Arkham City」、「Bioshock 2」等已經在PS4上推出過的高清化版本都放於Classic Catalogue之中，需要貴plan Deluxe才能遊玩。

另外是不少香港玩家（包括記者自己）都期待新Plus可以包括以前在PS推出的各款高質高達遊戲如「基連之野望」、「Gundam VS Z DX」、「連合VS札多2」、「SD戰國傳」等，似乎有高達、超人等日本動漫IP的作品，都未能做到一個月費任玩，這類作品完全久奉、令人失望。

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雖然原作的確是舊世代，但既然都在PS4出過Remaster了，仍然將其鎖在貴Plan內實在有點哪個...

總結邊類玩家應或不應升級：

1. PS5機主應升級 - 因為許多遊戲在PS4上的表現已跟不上時代，如果只擁有PS4主機，即使買了高級PS Plus，也無法完全運用遊戲庫，不太值得600港元的年費。



2. PS Plus即將到期的玩家應升級：因為現行政策是一升級就要強制將餘下的PS Plus有效日期都升級，如果剛好PS Plus還有兩三個月就到期，便可以花個幾十元先升級看看合不合心意，再決定是會續會。不過就記得先關閉自動續約功能，以免一到期就被收取600港元。



幾十蚊試試個新Plus個人覺得可接受

3. Plus仍然有很長時間才到期 不應升級：現時一旦升級至高級Plus，便會被收取舊Plus折扣的差價；若是以前的折扣活動中一口氣買了多年會藉，現在一升級就要全數補回，非常不化算。這類玩家建議在Sony推出新政策之前都先不要升級。



4. 日版情意結者不用升級：香港地區的Plus遊戲庫基本都是採用中文版、國際版或美版遊戲，即使是舊遊戲如《捉馬騮》等亦是用英文版；但對香港玩家來說當年玩PS時遊戲基本都是日版，如果非日版不玩的話可能不太適合，或者要去看看其他地區的Deluxe遊戲庫會否用不同版本了。



5. 準備轉會人士不用升級：應該有不少有意欲轉會去Xbox的玩家，都打算先觀望一下新Plus是否吸引才決定要是否真的轉會；而從目前角度看新Plus雖然有其優點，但也不至於是決定性地繼續留在PS陣營的因素，而且目前而言新Plus的遊戲庫和Game Pass相比仍有一段距離。



如果覺得現時遊戲不太吸引，PlayStation官方已表明將會每月新增遊戲到遊戲庫中，因此就算目前沒有意欲升級，也可保持留意遊戲庫的擴充，到覺得抵玩了時再出手。

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