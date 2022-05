歐美疑現Game Pass退會潮: 獨佔3A大作不足 退訂等新Game|隨著新PS Plus的推出,PlayStation和Xbox之間的競爭逐漸白熱化,在亞太區網上主流聲音都對新PS Plus展現不滿、認為比不上Xbox Game Pass;但那邊廂在歐美地區,卻反而開始有從Game Pass退會的聲音。



退會理由:缺第三方AAA大作、無嘢啱玩

據外國遊戲媒體Kotaku報導,在外國遊戲玩家之間可能對XB Game Pass已開始「燃燒殆盡」(Burnout),並列舉了在推特上也有幾則獲數千讚好和轉發的貼文,均提及自己已從Game Pass退會,原因有「獨佔3A大作不足」、「曾承諾每季追加第三方大作遊戲未有兌現」、「遊戲庫內容並不適合自己」等。

當然即使是這些退會玩家也不否定的XB Game Pass本身的優秀,可能是因為想玩的作品都已經玩完,又未等到新作加入才暫時離開;而這決定亦是非常合理,當你覺得一個服務不值得自己所付的費用時,當然就應終止訂閱,直到有理由回歸為止。

👉 新PS Plus港台上架 邊類玩家應升級 遊戲庫清單一覽 10隻必玩之選

即睇外媒報導歐美疑現Game Pass退會潮:



+ 7

👉 PS Plus新月費香港上架|強逼升級被鬧爛・網民驚見補差價夠買PS5

過去一兩年Game Pass的發展確實強勁,收購Bethesda之後Game Pass遊戲庫內容一下子激增;但是隨著Bethesda的新作《Starfield》及《Redfall》宣佈延期,Game Pass加入新遊戲的速度也隨之放慢。

或者可以說Game Pass在近幾個月的遊戲擴張充速度是有所放慢,但客觀而言就算Xbox資金再雄厚,也不可能一直維持每季或每年都有同樣驚人的內容量擴充速度、總都會有放緩的時候。而且當新遊戲加入快到一個程度之後,對許多玩家來說已無意義,畢竟對大部份玩家而言能玩遊戲的時間有限,就算無限擴張遊戲庫內容,終歸只能玩到一部份作品。

時間有限,遊戲無限...

另一方面,由於Game Pass的實際會員人數鮮有數據,Xbox方面亦傾向不公開相關數字,因此難以有實際數據去支撐kotaku的「Game Pass退會潮」說法;當然這並不影響之前網上提到的Game Pass現時欠獨佔3A大作等理由的合理性。

👉 PS5缺貨|日本人都轉會!Fami通統計Xbox Series銷量為PS5兩倍

Game Pass仍然超值 訂閱與否則看每人需要

一件有趣事情是XboxGamePass的官方推特帳號在kotaku的推特帖文下面留言反擊「tell me you limit yourself to only AAA games without telling me you limit yourself to only AAA games」,嘲諷kotaku的文章只著眼於3A遊戲,而無視了Game Pass遊戲庫內還有大量其他類型如悠閒、小品及獨立遊戲等,而此回應更獲6萬讚好。

Game Pass官方推特帳號留言留擊(Twitter)

👉 大量中國玩家港服Switch帳號被封 淘寶網店卸膊指:香港代理的錯

計算上,最貴的Game Pass Ultimate月費為79港元,如果訂閱Game Pass目的只為3A遊戲,那麼需要每4到5個月玩到一款3A遊戲才算值回月費(當然這未計算Game Pass本身的遊戲庫陣容)。但若是最便宜的PC Game Pass則只需每月港幣29元,若果有性能不錯的電腦,PC Game Pass是非常抵玩的選擇。

在接下來的6月,雖然大型遊戲展E3宣佈停辦,但是Microsoft將會繼續舉行自家的遊戲發布會,參考去年Microsoft在E3上公開了超過20款遊戲,相信到時可以期望更多新作、大作加入Game Pass;如果你正在考慮是否要加入Game Pass的陣營,也許可以等到下個月的發布會後再決定。