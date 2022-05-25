歐美疑現Game Pass退會潮: 獨佔3A大作不足 退訂等新Game｜隨著新PS Plus的推出，PlayStation和Xbox之間的競爭逐漸白熱化，在亞太區網上主流聲音都對新PS Plus展現不滿、認為比不上Xbox Game Pass；但那邊廂在歐美地區，卻反而開始有從Game Pass退會的聲音。



退會理由：缺第三方AAA大作、無嘢啱玩

據外國遊戲媒體Kotaku報導，在外國遊戲玩家之間可能對XB Game Pass已開始「燃燒殆盡」（Burnout），並列舉了在推特上也有幾則獲數千讚好和轉發的貼文，均提及自己已從Game Pass退會，原因有「獨佔3A大作不足」、「曾承諾每季追加第三方大作遊戲未有兌現」、「遊戲庫內容並不適合自己」等。

當然即使是這些退會玩家也不否定的XB Game Pass本身的優秀，可能是因為想玩的作品都已經玩完，又未等到新作加入才暫時離開；而這決定亦是非常合理，當你覺得一個服務不值得自己所付的費用時，當然就應終止訂閱，直到有理由回歸為止。

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即睇外媒報導歐美疑現Game Pass退會潮：



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過去一兩年Game Pass的發展確實強勁，收購Bethesda之後Game Pass遊戲庫內容一下子激增；但是隨著Bethesda的新作《Starfield》及《Redfall》宣佈延期，Game Pass加入新遊戲的速度也隨之放慢。

或者可以說Game Pass在近幾個月的遊戲擴張充速度是有所放慢，但客觀而言就算Xbox資金再雄厚，也不可能一直維持每季或每年都有同樣驚人的內容量擴充速度、總都會有放緩的時候。而且當新遊戲加入快到一個程度之後，對許多玩家來說已無意義，畢竟對大部份玩家而言能玩遊戲的時間有限，就算無限擴張遊戲庫內容，終歸只能玩到一部份作品。

時間有限，遊戲無限...

另一方面，由於Game Pass的實際會員人數鮮有數據，Xbox方面亦傾向不公開相關數字，因此難以有實際數據去支撐kotaku的「Game Pass退會潮」說法；當然這並不影響之前網上提到的Game Pass現時欠獨佔3A大作等理由的合理性。

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Game Pass仍然超值 訂閱與否則看每人需要

一件有趣事情是XboxGamePass的官方推特帳號在kotaku的推特帖文下面留言反擊「tell me you limit yourself to only AAA games without telling me you limit yourself to only AAA games」，嘲諷kotaku的文章只著眼於3A遊戲，而無視了Game Pass遊戲庫內還有大量其他類型如悠閒、小品及獨立遊戲等，而此回應更獲6萬讚好。

Game Pass官方推特帳號留言留擊（Twitter）

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計算上，最貴的Game Pass Ultimate月費為79港元，如果訂閱Game Pass目的只為3A遊戲，那麼需要每4到5個月玩到一款3A遊戲才算值回月費（當然這未計算Game Pass本身的遊戲庫陣容）。但若是最便宜的PC Game Pass則只需每月港幣29元，若果有性能不錯的電腦，PC Game Pass是非常抵玩的選擇。

在接下來的6月，雖然大型遊戲展E3宣佈停辦，但是Microsoft將會繼續舉行自家的遊戲發布會，參考去年Microsoft在E3上公開了超過20款遊戲，相信到時可以期望更多新作、大作加入Game Pass；如果你正在考慮是否要加入Game Pass的陣營，也許可以等到下個月的發布會後再決定。