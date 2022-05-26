PS5大幅增產｜SIE CEO表示將大幅提升PS5生產量 玩家終於有機會買到了？｜Sony今日（5月26日）舉行2022年度的事業說明會（Business Segment Briefings），發表了2022年的商業策略及經營方向，其中遊戲相關部份由SIE CEO Jim Ryan，並在會上公布了一個令PS迷相當高興的消息，就是官方終於可以提高PS5的生產量。



零件不足問題改善 可大幅增產PS5 發展PC及手遊吸客

在今日（5月26日）Sony的事業說明會上，Sony Interactive Entertainment（SIE）的CEO Jim Ryan公開表示，將會在今年大幅提升PS5的生產量，並指會以「前所未有的水準去強化生產力」。在2020年11月推出的PS5，直到現時仍然面對嚴重短缺和產量不足問題，按年比較生產量和銷量比PS4要低。而Jim Ryan表示零件不足的問題已逐漸得到改善，因而能夠大幅增加產量。目前的計劃是讓PS5的按年銷量在第三年和PS4的差距縮短，然後在第4年超越PS4。

SIE今年的方向是維持高收益同時作出變革（記者按：即是PC、手遊和Live Service）

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即睇SIE CEO表示將大幅增加PS5生產 同時更著力於PC及手機遊戲：



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Jim Ryan也提到將來的戰略是增加發展PC及手機遊戲，以吸引更多不同類型的玩家。他指將於今年Sony的第一方遊戲有三分之二以上是PS4 / 5遊戲，預定在2025年將第一方新作遊戲比例變成一半主機、另一半PC和手機。說明會中也提到PSVR2即將推出，並預定連同20款主要大作（包括第一方和第三方）同步上市。

相信PSVR2不久就會正式發布了

在稍早時份舉行的Sony 2021年業績報告會中，則提到2022年預定PS5出貨量為1800萬部；只不知道是否會再上調這個數字了。另外相信玩家也關心新推出的高級版PS Plus「Extra」及「Deluxe」，詳細可參看另文報導：

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