State of Play重點整合懶人包 多款PSVR2遊戲 地平線新作｜PS5

FF16最新影片公開 實機戰鬥演示 召喚獸戰鬥場面超型 State of Play PS5|Sony在香港時間2022年6月3日舉行了最新一次的網上發布會「State of Play」有不少重磅發布,如生化危機4重製版「RE4」正式公開,以及街霸6、FF16的最近影片,還有多款PSVR2遊戲正式發布等。以下為是次State of Play發布會懶人包。



多款PSVR2遊戲公布 地平線免費更新

今次State of Play發布的內容相當足料,有生化危機4重製RE4正式公布,還有街霸6 Street Fighter 6及Final Fantasy XIV FF XIV最終幻想16的全新影片;以及一些初次亮相的新作及其他已公開遊戲的新影片等。還有就是雖然仍未有PSVR2的機體實物展示,不過就在今次發布會中公布了幾款PSVR2的遊戲。

地平線系列的新作「Call of the Mountain」,為PSVR2專用遊戲

即睇State of Play重點整合懶人包 PSVR2多款遊戲 地平線新作:



1. 生化危機8 Resident Evil Village PSVR2版開發中,最大特點是可以左右手各持一支槍,但未知是否限定只能雙持手槍。



2. PSVR2 打喪屍遊戲 The Walking Dead: Saints & Sinners Retribution Ch2



3. No Man's Sky將對應PSVR2



4. PSVR2專用新作遊戲「Horizon Call of the Mountain」



5. 地平線禁忌西域免費大型更新,包括new game+、更高難度等新內容,已於即日推出



6. Marvel's Spider-Man將推出PC版,8月12日上市



7. 貓貓冒險遊戲Stray 7月19日推出,高級PS Plus會員可Day1即玩



8. The Callisto Protocal,感覺風格接近Dead Space的第三身射擊遊戲,2022年12月2日推出



9. 結合滾軸溜冰和射擊的新作遊戲Rollerdrome,2022年8月16日推出



10. 結合動作和戀愛模擬的卡風渲染風格遊戲Eternights,預定2023年初推出



11. 可愛卡通風動作冒險遊戲Tunic移植至PS4 / PS5,9月27日推出



12. 劇情風景遊戲SEASON,預定2022年8月推出



