RE4 生化危機4重製版發售日正式公開 Ada現身｜State of Play PS5

RE4 生化危機4重製版發售日正式公開 Ada現身｜Sony在香港時間2022年6月3日舉行了最新一次的網上發布會「State of Play」，雖然未完全如同之前流出但今次也確實有不少重磅發布，其中一個重點就是Fans們都極為期待的生化危機4重製版「RE4」Resident Evil 4正式公開。



千呼萬喚始出來 明年3月PS5 / XS / PC上市

如果說《生化危機4》是整個系列最受歡迎的一集相信沒有人會反對，生化4在系列中首次引入全3D第三人背後越肩視角，加上比起前作大幅增加的內容量和互動玩法，以及在射擊之外結合動作和資源管理的玩法獲玩家一致好評及愛戴。而自從早幾年的RE2、RE3之後，生化4重製RE4就一直有傳聞，亦在之前的Capcom黑客流出事件中有明確記載，如今終於正式公開，可以看到高清的Leon和總統女兒Ashley。

高清靚仔Leon

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由PlayStation Blog的RE4相關文章得知，今次重製的目標是保留原作精髓、令fans能重溫系列熟悉感覺的同時，又能有一些新鮮體驗，因此將會有改寫故事（reimagination）的部份。據悉RE4的開發團隊有不少成員來自RE2，而從Trailer影片中所見，遊戲整體風格比原作較黑暗、邪典風格，稍為接近RE8 Village的感覺（原作生化危機4雖然很好玩，但老實說沒有太多恐怖或驚嚇元素可言）。還有就是大家的最愛超人氣女角Ada Wong亦在Trailer影片中驚鴻一瞥亮相半秒。

只能看見側身背影的Ada Wong

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遊戲目前預定於2023年3月24日推出，在State of Play的發布中只有寫PS5，但遊戲亦會登陸Xbox Series及PC平台。

Resident Evil 4官方網頁

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