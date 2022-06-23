火影忍者有幾多係真？日本首次出土甲賀 / 伊賀忍術書 記載48忍法｜《火影忍者》Naruto、《甲賀忍法帖》BASILISK等，忍者向來都是動漫中十分受歡迎的題材，不少漫畫都會有忍者或忍者風格的角色登場。當然現實中的忍者和動漫肯定大有差別，最近日本就有真正的忍書兵法書首次出土。



忍術相關文獻首次出土 記載甲賀、伊賀48招忍術

最近日本歷史界發生了一件大事，就是一本名為《間林清陽》的忍術秘笈首次出土。這本《軍法間林清陽 巻中》在滋賀縣甲賀市一棟古老倉庫內被發現，記載了48種忍術，推測抄寫於1748年，而原著的成書時間還要更早。

在日本知名忍者兵法古書《萬川集海》中也有提及此《間林清陽》，但後者從未被實際發現，因此其是否存在一直存疑，如今終於有實物出土。今次出土的《間林清陽》題為「卷中」，相信還會有卷中和卷下。

忍術兵法書的手抄本。

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即睇火影忍者有幾多係真？日本首次出土甲賀、伊賀忍術書 記載48忍法：



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書中記載的忍術包括「用竹製作撒菱的方法」、「以一對多時戰鬥方法」、「鈴聽微細聲音的方法」、「製作不會發出聲響的鞋子的方法」等等。其中較為有趣受到關注的一條是「讓犬隻不吠叫的咒術」，方法是在掌心寫上一個「鬼」字再讓狗狗看，狗狗就會逃走不會吠叫。日本有電視台實地測試，找人穿上忍者裝束在手心寫上「鬼」字再讓一隻對著攝影組狂吠的狗狗看，惟結果是效果全無。

至於在漫畫中出現的分身術、查克拉等當然是超現實的存在，現實中的忍者基本上可視為間諜或特務，主要任務是潛入敵陣刺探敵情，大部份時間都會裝成普通村民活動。

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